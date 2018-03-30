"Orman muhafaza memurları emniyet sınıfına alınmalı"

Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Başkanı Fikri Aksu, orman muhafaza memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına alınması, teknik işler yapan orman muhafaza memurlarının ise teknik hizmetler kadrosunda görev yapması gerektiğini belirterek, "Bu şekilde her iki dal da hem meslekte uzmanlaşma hem de daha etkili ve verimli çalışmalar yapabilir." dedi.

Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların yasa dışı faaliyetlerden korunması, işletilmesi ve her türlü muhafazasından sorumlu olan orman muhafaza memurlarının, ağır arazi şartlarında her türlü tehlikeye karşı canla başla görevlerini yaptıklarını söyledi.

Yangın ve kaçakçılıkla mücadelede bugüne kadar çok sayıda şehit verdiklerini aktaran Aksu, "Risk arz eden mesleğimizde husumete maruz kalmamız nedeniyle 6831 Sayılı Orman Kanununun 77. maddesi gereğince silah taşımaya yetkimiz olup, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun (CMUK) 164. maddesi gereği de adli kolluk görevlisiyiz. Orman muhafaza memurları, genel kolluk kuvveti kapsamına alınarak emniyet sınıfına dahil edilmelidir. Orman muhafaza memurları, ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımızı korumada görevli 657'ye tabi devlet memurlarıdır." diye konuştu.