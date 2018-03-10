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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

"Allah'ın izniyle kahraman ordumuz orada destan yazıyor. Afrin'i tamamen terör örgütlerinden temizleyecek. Rabbim milletimizin bahtını açık eylesin" - "11 müjde getirdik, geçen seferlerle birlikte 142 müjde oldu. Yatırım maliyeti yaklaşık 2 milyar lira. Serhat şehri Edirne'ye her şey yakışır"

EDİRNE (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Allah'ın izniyle kahraman ordumuz orada destan yazıyor. Afrin'i tamamen terör örgütlerinden temizleyecek. Rabbim milletimizin bahtını açık eylesin" dedi.

Açılış ve temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye gelen Bakan Eroğlu, temel atma ve orman köylülerine sertifika dağıtım törenlerine katıldı.

Edirne'ye ayrı bir gönül bağı olduğunu, rahmetli dedesinin 1. Balkan Harbi'nde şehit düştüğünü hatırlatan Eroğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Eroğlu, "Allah'ın izniyle kahraman ordumuz orada destan yazıyor. Afrin'i tamamen terör örgütlerinden temizleyecek. Rabbim milletimizin bahtını açık eylesin. Başta alçak FETÖ terör örgütü gibi PKK, PYD, DEAŞ ne kadar terör örgütü varsa ülkemizi onların şerrinden korusun onları perişan eylesin." diye konuştu.

Eroğlu, "Türkiye'yi yok etmek için terör örgütlerine destek veren ülkeler var, birlik ve beraberlik içerisinde tüm hile ve planları onların başlarına geçirilecek." dedi.

- Kente yapılan yatırımlar

Edirne'ye her yıl en az üç defa geldiğini, her geldiğinde de çeşitli müjdeler getirdiğini anlatan Eroğlu, Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından temelleri atılacak yatırımların 60 milyon liraya mal olacağını kaydetti.

Lalapaşa Büyüköğünlü Baraj ve sulamasının temelini atacaklarını aktaran Bakan Eroğlu, kente yapılacak yatırımlar hakkında şunları söyledi:

"Ergene'de köprü bizim işimiz değil ama arkadaşlar 'köprü yapalım' dedi, 8 köprü ve yan kollarının ıslahını yapıyoruz. Özellikle ağaçlandırma, erozyon kontrolü, orman köylülerini destekleme, orman yollarının yapımıyla ilgili çalışmalarımız var. Bir de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz hazırladığı master planı ile burayı tabiat turizm merkezi yapmak istiyoruz. Çalışmalar başladı. Bu kapsamda bugün de Gökçetepe'deki tesislerin temelini atacağız. Çok muhteşem bir yer, oraya orman köşkleri yapılacak. Çok güzel olacak. Bunun dışında size bir de müjde getirdik. 11 müjde getirdik, geçen seferlerle birlikte 142 müjde oldu. Yatırım maaliyeti yaklaşık 2 milyar lira. Serhat şehri Edirne'ye her şey yakışır. Bu müjdelerden 102 tanesini de bitirmişiz arkadaşlar."

AK Parti hükümetinin Edirne'ye büyük önem verdiğine değinen Eroğlu, sadece kendi bakanlıklarının değil, tüm bakanlıkların kentte muhteşem yatırımlar yaptığını aktardı.

Bakan Eroğlu, Edirne'de iktidarları döneminde yaptıkları yatırımlardan örnekler vererek kente önümüzdeki senelerde de yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

- Kanal Edirne Projesi

Edirne'yi taşkınlardan koruyacak 7 bin 800 metre uzunluğundaki Kanal Edirne Projesi'nin tamamlanmasına 100 metre kaldığını dile getiren Eroğlu, kanalın açılışını nisan ayında yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Bakan Eroğlu, son günlerde yaşanan yağış nedeniyle Tunca Nehri'nde de suyun debisinin arttığını anımsatarak, suyun düşüşe geçtiğini herhangi bir tehlike bulunmadığını sözlerine ekledi.

Vali Özdemir de Edirne'ye yapılan yatırımlar nedeniyle Bakan Eroğlu'na teşekkür ederek, kentin tarihi ve sosyal yapısı hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen de Eroğlu'nun Edirne'yi hiçbir zaman ihmal etmediğini yılda üç kez kente gelerek çeşitli yatırımların müjdesini verdiğini aktardı.

Konuşmaların ardından kente yapılacak yatırımların temeli atıldı, orman köylülerine sertifikaları dağıtıldı.

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