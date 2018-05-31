Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

İZMİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu Batı'nın oyunu bitmiyor, yeni bir tezgah peşindeler, 'Acaba Türkiye'yi ekonomik olarak nasıl çökertiriz? Dolar ile oynayalım'. Allah'ın izniyle bu kahraman millet onların oyunlarını tekrar bozacak." dedi.
Eroğlu, İzmir'in Bergama ilçesinde, Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi bahçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katıldı.
Bakanlığı tarafından İzmir'e 77 milyar TL'lik yatırım yapıldığını aktaran Bakan Eroğlu, bugünkü törenle de kente 206 milyon TL'lik yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.
Eroğlu, İzmir'e DSİ tarafından yapılan barajlar ve sulama göletlerinden bahsederek, "İzmir'de sulama olmazsa ürün fazla alamazsınız ama su gelince en az 4 katla 14 misli arasında gelir artışı oluyor. Bunu hesap ettik, 301 milyon TL sulamalardan dolayı çiftçimizin cebine giriyor. Çiftçi dostu biziz. Tarla içi sulama ve toplulaştırma, kanunla DSİ'ye verildi. İnşallah biz hem toplulaştırma, hem tarla içi sulamayı çok iyi bir şekilde yapacağız. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bütün çiftçilerimizin emrinde, sulama birliklerini de teslim alıyoruz, sulama işlerinde tamamen emrinizde, ben DSİ'ye talimat verdim bütün makineleri her şey sizin emrinizde kardeşlerim. Bir ihtiyaç olduğunda bir telefon edeceksiniz, inşallah size her türlü desteği vereceğiz. Çünkü çiftçimizi hem toplulaştırma hem de tarla içi sulamada inşallah çağın ötesinde bir noktaya getirmek istiyoruz, bu bakımdan biz diyoruz ki çiftçinin dostu DSİ." diye konuştu.
Temeli atılan eserler içerisinde kendisinin çok önem verdiği "Selçuk Efes Antik Kanalı ve Denize Çıkış Yapısı" projesinin olduğunu aktaran Veysel Eroğlu, proje ile eski Küçükmenderes nehir yatağının düzenlenmesi yapılarak, Efes Antik Kenti'ne denizden ulaşımın sağlanacağını ifade etti.
- Kuş Cenneti'ni dünyaya tanıtmak için hazırlık yaptık
Eroğlu, İzmir Kuş Cenneti'ne su temin edildiğini ve açılışını bugün yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"İzmir Kuş Cenneti, bu daha önce polemik mevzusu oldu, İzmir Büyükşehir Belediyesine vermiştik ama bakımını yapmadı, burada açık söylüyorum, yatırım yapmadı. Süresi bitince zaten bizimdi, bize geçti. Bu zihniyet neredeyse burayı kurutacaktı, biz buraya yıldırım hızıyla ilave su getiriyoruz. Burayı çok daha güzel hale getirdik, flamingolar o kadar çoğaldı ki saymakla bitmiyor. Kuş Cenneti İzmir'de muhteşem oldu, onu da koruyan, muhafaza eden biziz. Birileri diyor ki orayı Orman Su İşleri Bakanlığı aldı, zaten bize aitti neyi alıyoruz. Buraya güya bina yapacakmışız, rant için kullanacakmışız, öyle bir şey yok kardeşlerim. Biz burayı muhteşem şekilde Kuş Cenneti olarak kullanıyoruz ve dünyadaki en muhteşem Kuş Cenneti olarak tanıtmak için de hazırlık yaptık."
Bakan Eroğlu, muhalefetin hayallerinde bile ulaşamayacaklarını AK Parti hükümetinin gerçekleştirdiğini aktararak, Türkiye'nin yapılan yatırımlar sayesinde dünyadaki en büyük büyümeyi yakaladığını söyledi.
Dünyadaki 10 mega projenin 6'sının Türkiye'de olduğunu anlatan Eroğlu, "Türkiye bu şekilde kalkındıkça bazı ülkeler Türkiye'nin önünü kesmek için bir takım planlar, bir takım oyunlar peşinde, hatırlayın daha önce partiyi kapatma olayı, Gezi hadisleri Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan hareketlerdi. Daha sonra 15 Temmuz'da biliyorsunuz tarihimizin en kanlı terör örgütü FETÖ bir darbe teşebbüsünde bulundu, bunu yaptıran kim? Bu hain nerede? Amerika'da, biz istiyoruz vermiyorlar. Ayrıca PKK'yı kuran kim? Batı, PYD'yi kuran kim Batı, DAEŞ'i kuran kim Batı, biz paramızla silah istiyoruz bize vermiyor ama onlara binlerce tır silah ve bir takım mühimmat gönderiyor. Niçin, çünkü Türkiye'nin önünü kesmek, hatta bu FETÖ terör örgütünün alçak darbe teşebbüsü dışında güney sınırlarımızda bir terör devleti kurmak istediler ama Allah'a şükürler olsun kahraman ordumuz, polisimiz, özel hareket, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Fırat Kalkanı Harekatıyla bu oyunu bozdu. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı ile bu ikinci oyunu bozdu. Ama bu Batı'nın oyunu bitmiyor, yeni bir tezgah peşindeler, 'Acaba Türkiye'yi ekonomik olarak nasıl çökertiriz? Dolar ile oynayalım'. Allah'ın izniyle bu kahraman millet onların oyunlarını tekrar bozacak. Bunun için seçimler 24 Haziran'a alındı. Bu hizmetlerin devamı açısından diyoruz ki yola devam. Çünkü Türkiye'nin büyük hedefleri var, 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için 24 Haziran seçimleri fevkalade önemli, tarihimizdeki en önemli seçim. İnşallah hepiniz sandığa gidip, gümbür gümbür oyu vuracaksınız." ifadelerini kullandı.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de İzmir'in yüzde 40 ormanlarla kaplı olduğunu, bunların yüzde 51'inin ise verimli ormanların oluşturduğunu belirterek, geri kalan alanların rehabilite çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
İnsanın yaşadığı her noktada ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyleyen Karacabey, Bergama ilçesinde bal ormanı oluşturduklarını, buraya şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in ismini vereceklerini dile getirdi.
Bakan Eroğlu, konuşmaların ardından Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi.
Daha sonra Veysel Eroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, DSİ tarafından 206 milyon maliyetle inşa edilecek Bergama Musacalı Barajı, Bergama Kırcalar Barajı ve Sulaması, Beydağ Ovacık Barajı, Menemen Bozalan Barajı, Tire Dereli Barajı, Beydağ İlave Su Temini ile 4 adet taşkın koruma tesisi, Selçuk Efes Antik Kanalı ve Denize Çıkış Yapısı temel atma töreni ile Kuş Cenneti Su Temini-Süzbeyli İletim Hattı'nın ve Orman Genel Müdürlüğü tesislerinin açılış törenini gerçekleştirdi.
Törenin ardından Bakan Eroğlu, alanda etkinliğe katılanlarla sahur yaptı.
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