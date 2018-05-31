Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

İZMİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu Batı'nın oyunu bitmiyor, yeni bir tezgah peşindeler, 'Acaba Türkiye'yi ekonomik olarak nasıl çökertiriz? Dolar ile oynayalım'. Allah'ın izniyle bu kahraman millet onların oyunlarını tekrar bozacak." dedi.

Eroğlu, İzmir'in Bergama ilçesinde, Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi bahçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katıldı.

Bakanlığı tarafından İzmir'e 77 milyar TL'lik yatırım yapıldığını aktaran Bakan Eroğlu, bugünkü törenle de kente 206 milyon TL'lik yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.

Eroğlu, İzmir'e DSİ tarafından yapılan barajlar ve sulama göletlerinden bahsederek, "İzmir'de sulama olmazsa ürün fazla alamazsınız ama su gelince en az 4 katla 14 misli arasında gelir artışı oluyor. Bunu hesap ettik, 301 milyon TL sulamalardan dolayı çiftçimizin cebine giriyor. Çiftçi dostu biziz. Tarla içi sulama ve toplulaştırma, kanunla DSİ'ye verildi. İnşallah biz hem toplulaştırma, hem tarla içi sulamayı çok iyi bir şekilde yapacağız. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bütün çiftçilerimizin emrinde, sulama birliklerini de teslim alıyoruz, sulama işlerinde tamamen emrinizde, ben DSİ'ye talimat verdim bütün makineleri her şey sizin emrinizde kardeşlerim. Bir ihtiyaç olduğunda bir telefon edeceksiniz, inşallah size her türlü desteği vereceğiz. Çünkü çiftçimizi hem toplulaştırma hem de tarla içi sulamada inşallah çağın ötesinde bir noktaya getirmek istiyoruz, bu bakımdan biz diyoruz ki çiftçinin dostu DSİ." diye konuştu.