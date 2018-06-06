Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Millet oyunu anladı. Bu oyunu 24 Haziran’da bozmaya hazır mısınız? Düşmanın oyununu bozmaya var mısınız? Gümbür gümbür sandıkları patlatmaya var mısınız?” dedi.

Eroğlu, İhsaniye ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılışı ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifika Dağıtım Töreni'nde, orman teşkilatının çok muazzam işler yaptığını söyledi.

Türkiye'nin, 24 Haziran'da çok önemli bir seçim yapacağını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

“24 Haziran’a hazır mısınız? Batı’nın oyununu bozmaya hazır mısınız? Millet oyunu anladı. Bu oyunu 24 Haziran’da bozmaya hazır mısınız? Düşmanın oyununu bozmaya var mısınız? Gümbür gümbür sandıkları patlatmaya var mısınız? Tamam o zaman. Allah razı olsun. Temeli atılan tesislerimiz İhsaniye'mize, beldelerimize ve köylerimize hayırlı uğurlu olsun.”

Konuşmanın ardından Eroğlu, 13 milyon liraya mal olacak 6 tesisin temelini atarak Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikalarını dağıttı.

Bakan Eroğlu, daha sonra vatandaşlarla iftar yaptı.

Programa Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İhsaniye Kaymakam Vekili Ömer Faruk Özdemir, İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk ve vatandaşlar katıldı.

