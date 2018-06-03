Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Afyonkarahisar'da

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye Basketbol 1. Lig play-off serisini kazanarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Afyon Belediyespor için düzenlenen kutlama programına katıldı.
Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, Afjet Afyonspor'lu futbolcuların ardından Afyon Belediyespor'lu basketbolcuların da muhteşem bir zafere imza atarak, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkma başarısı gösterdiklerini söyledi.
Afyonkarahisar'da 3-4 yıldır zafer üstüne zafer kutlandığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:
"Futbolda da önümüzdeki yıllarda süper ligi bekliyoruz. Afyonkarahisar'da muhteşem bir entegre spor tesisi kuruldu. Bunu daha da mükemmel bir hale getireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Bu sene biliyorsunuz dünya çapında bir motokros şampiyonası burada gerçekleştirilecek. Afyon termal turizmde şampiyon olacak dedik, yaptık. Sağlık turizminde şampiyon olacak dedik, oldu. Spor turizminde şampiyon olacak dedik, oldu. Millet bunu söylediğimizde gülmüştü ama biz her yıl bir üst lige çıktık. Şimdi futbolda da birinci ligdeyiz. İnşallah daha da büyük zaferlere imza atılacak. Ben esas teşekkürü spora destek veren, oyunculara, taraftara, yöneticilere, valimizden belediye başkanımıza kadar herkese etmek istiyorum."
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Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederek, gelecek yıllarda benzer mutluluklar yaşamayı temenni etti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise konuşmasında aynı meydanda ikinci kez bir şampiyonluğu kutladıklarını vurgulayarak, "Afyonkarahisar'da futbolda 4 yılda 1. Lig, voleybolda 3 yılda Efeler Ligi, basketbolda da 5 yılda süper lige çıkma başarısını gösterdik. Türkiye'de futbolda 32 takımdan biri, Voleybolda 12 takımdan biri, basketbolda ise dün Türkiye'deki 16 takımdan biri olmayı başardık." diye konuştu.
Konuşmaların ardından başarıyı kutlayan Afyon Belediyespor Basketbol takımı oyuncuları, şampiyonluk kupasını taraftarıyla paylaştı.
Meydanı dolduran taraftarlar, müziklerle eğlendi. Yönetim kurulu, teknik heyet ve basketbolcular tek tek sahneye çağrıldı.
Ardından getirilen kupayı oyuncular hep birlikte havaya kaldırdı. Afyon Belediyesporlu basketbolcular, şampiyonluk kupasını kaldırırken büyük sevinç yaşadı. Oyuncular, şampiyonluk kupasıyla taraftarları selamladı.
Lazer gösterileri ve görsel efektlerin gerçekleştirildiği meydanda havai fişek gösterisi yapıldı.
Kutlamalara, Bakan Eroğlu'nun yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Kulüp Başkanı Hüseyin Çetinbaş, yönetim kurulu, teknik heyet, basketbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı.
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