Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Afyonkarahisar'da

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye Basketbol 1. Lig play-off serisini kazanarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Afyon Belediyespor için düzenlenen kutlama programına katıldı.

Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, Afjet Afyonspor'lu futbolcuların ardından Afyon Belediyespor'lu basketbolcuların da muhteşem bir zafere imza atarak, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkma başarısı gösterdiklerini söyledi.

Afyonkarahisar'da 3-4 yıldır zafer üstüne zafer kutlandığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Futbolda da önümüzdeki yıllarda süper ligi bekliyoruz. Afyonkarahisar'da muhteşem bir entegre spor tesisi kuruldu. Bunu daha da mükemmel bir hale getireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Bu sene biliyorsunuz dünya çapında bir motokros şampiyonası burada gerçekleştirilecek. Afyon termal turizmde şampiyon olacak dedik, yaptık. Sağlık turizminde şampiyon olacak dedik, oldu. Spor turizminde şampiyon olacak dedik, oldu. Millet bunu söylediğimizde gülmüştü ama biz her yıl bir üst lige çıktık. Şimdi futbolda da birinci ligdeyiz. İnşallah daha da büyük zaferlere imza atılacak. Ben esas teşekkürü spora destek veren, oyunculara, taraftara, yöneticilere, valimizden belediye başkanımıza kadar herkese etmek istiyorum."

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