Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Kırklareli'de

KIRKLARELİ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biz istersek her şeyi yaparız, Amerika'yı da geçeceğiz merak etmeyin." dedi.

Toplu temel atma ve açılış programlarına katılmak üzere Kırklareli'ye gelen Eroğlu, Valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Vali Osman Bilgin ve diğer ilgililerle bir süre görüşen Eroğlu, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığının kentte hayata geçirdiği projeler ve yapılması planlanan yeni yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırklareli'ye ayrı bir gönül bağının olduğunu belirten Eroğlu, kentin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kırklareli'nin bir büyük şehir kadar yatırım aldığını aktaran Eroğlu, yapılması gereken her şeyi yaptıklarını ifade etti.

Yolların Afyon kaymağı gibi olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Yollar dışında, eğitim ve sağlık alanında da ciddi yatırımlar yapıldı. Üniversitemizde Tıp Fakültesi açılacak. Normalde bu açılmıyordu ancak Cumhurbaşkanımızın buraya bir gönül bağı olduğu için onayladı. Buraya ilk geldiğimde külüstür bir ambulans vardı ama akaryakıt yoktu. Şu an 5 yıldızlı otel konforunda hastanelerimiz var, hava ambulanslarımız var, nereden nereye.." diye konuştu.