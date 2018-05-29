Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Kırklareli'de

KIRKLARELİ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biz istersek her şeyi yaparız, Amerika'yı da geçeceğiz merak etmeyin." dedi.
Toplu temel atma ve açılış programlarına katılmak üzere Kırklareli'ye gelen Eroğlu, Valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.
Vali Osman Bilgin ve diğer ilgililerle bir süre görüşen Eroğlu, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığının kentte hayata geçirdiği projeler ve yapılması planlanan yeni yatırımlara ilişkin bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırklareli'ye ayrı bir gönül bağının olduğunu belirten Eroğlu, kentin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.
Kırklareli'nin bir büyük şehir kadar yatırım aldığını aktaran Eroğlu, yapılması gereken her şeyi yaptıklarını ifade etti.
Yolların Afyon kaymağı gibi olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Yollar dışında, eğitim ve sağlık alanında da ciddi yatırımlar yapıldı. Üniversitemizde Tıp Fakültesi açılacak. Normalde bu açılmıyordu ancak Cumhurbaşkanımızın buraya bir gönül bağı olduğu için onayladı. Buraya ilk geldiğimde külüstür bir ambulans vardı ama akaryakıt yoktu. Şu an 5 yıldızlı otel konforunda hastanelerimiz var, hava ambulanslarımız var, nereden nereye.." diye konuştu.
Bu yatırımların kolay olmadığını vurgulayan Eroğlu, basın mensuplarının bu yatırımları duyurması gerektiğini söyledi.
Kendisinin de sarı basın kartına sahip olduğunu kaydeden Eroğlu, "Eski Türkiye neydi, şu an ne? Bunları anlatmamız gerekiyor. "dedi.
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- "Bazıları boş konuşuyor"
Veysel Eroğlu, verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, bazılarının boş konuştuğunu savundu.
Fazla siyasete girmek istemediğini aktaran Eroğlu, "Bazıları boş konuşuyor. At babam at, salla babam salla. Anlıyorsunuz herhalde kimi kastettiğimi. Geçen gün sallamış da sallamış. Kendi kendime, 'atma kardeş' dedim.." şeklinde konuştu.
Amerikan Büyükelçisinin bir dönem kendisini ziyaret ettiği aktaran Eroğlu, "O sırada da çıkan bir orman yangınını odamdan takip ediyorum. Gösterdim ona 'bu helikopter, burada, bu uçak burada, hızı bu kadar.' Gördüğünde şaşırdı. 'Biz bunu Kaliforniya'da kontrol edemiyoruz, bunu kuralım' diye talep etti. Biz de 'yardımcı olalım' dedik. Biz istersek her şeyi yaparız, Amerikayı da geçeceğiz, merak etmeyin." şeklinde konuştu.
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- "Ergene kesinlikle tertemiz olacak"
Ergene Nehri'nde sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Eroğlu, şöyle devam etti:
"15 paket hazırladık. Erozyon kontrolünden, dere ıslahına kadar bütün bu yeraltı suyunun kontrolüne varıncaya kadar 15 paket hazırladık. Bazı tesislerin kurulmasında biraz geriyiz. Bunun sebebi belediyeler. Belediyeler çöpünü toplayamıyor ya.. Ben utanıyorum, utanıyorum. Bu belediyeler ne yapar. Ceza kessek yanlış anlıyor, 'siyaseten kesti' diyor. Ergene kesinlikle tertemiz olacak. Sevindirici bir haber vereyim. Sanayi bitmemesine rağmen sadece renk kirliliği var. Kimyasal oksijen ihtiyacı dediğimiz bir parametre var. Bu oran 4'te 1 azaldı. Bu böyle bakmakla olmaz, ölçmekle olur. Mühendislikte bir söz vardır mühendis iddia etmez, ispat eder. Biz de ispat ediyoruz. "
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