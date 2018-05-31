"Bunlardan özellikle Alaşehir'deki barajı ve sulaması var. Demirci'ye 5 baraj yapıyoruz. Kuzuköy Barajı'nın temelini atacağız. Gördes Kobaklar Barajı temeli atacağız. Spil Dağı oksijeni bol muhteşem bir mekan. Ben bir gece neredeyse 10 yaş gençleştim. Spil'e muhteşem bir tabiat parkı kurduk. Kula'da dere ıslahları yapıyoruz. DSİ tarafından 6 tesisin temeli atılacak. Ormanlık açısından burası çok önemli. Temel atılacak tesislerden 3 baraj ve sulama, 1 gölet, 2 dere ıslahı ve orman genel müdürlüğü paket tesisi var. Bunların toplam maliyeti 99 milyon liradır. Manisa'ya her gelişimde heybem dolu geldim. 2017 yılındaki ziyaretimde 88 müjde verdim ve 702 milyonluk yatırım yaptık. Yapılan yatırımlardan 47'sinin bitti, kalan yatırımlar devam ediyor."

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret eden Eroğlu, burada, adına dikilen fidanların bulunduğu fotoğrafları imzaladı. Manisa Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Kayriye Kumsal Küçükada da Eroğlu'na, resminin ve barajların bulunduğu tabloyu hediye etti.

MANİSA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Manisa, 36 baraj 16 göletle Türkiye'de en çok baraj ve göletlere sahip il olacak." dedi.

Eroğlu, hükümetin Manisa'ya çok büyük önem verdiğini dile getirdi.

Manisa'da 2003'ten önce doğru dürüst yatırımın olmadığını anlatan Eroğlu, "Geçen yılı sonu itibariyle Manisa'ya 25 milyar liralık yatırım yapıldı. 24 baraj ve göleti bitirdik. 22 baraj ve 6 gölet inşaat halinde. Bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Manisa, 36 baraj 16 göletle Türkiye’den en çok baraj ve göletlere sahip il olacak. 172 bin dekar alanı sulamaya açtık. 86 milyon fidanı toprakla buluşturduk, 4 şehir ormanı yaptık, 7 bal ormanı kurduk. Arıcılığa tam destek veriyoruz." diye konuştu.

Spil Dağı'nda muhteşem bir sağlık turizminin doğduğunu vurgulayan Eroğlu, bölgeye yatırımların sürdüğünü ve kısa sürede buraya teleferik yapacaklarını belirtti.

Gediz havzasındaki kirlilikle ilgili soru üzerine Eroğlu, şöyle devam etti:

"Burayla ilgili eylem planı hazırladık. Her kuruma görev yüklendi. Gediz Nehri'nin ıslahı, erozyon ve ağaçlandırma çalışmalarını yaptık. Şimdi Manisa’nın arıtma tesisi kaldı. Burası büyükşehir belediyesinde. Kirlilik büyük ölçüde azaldı. Atık su arıtma tesisi devreye girdiğinde tertemiz olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıkı denetime aldı. Kirleten mutlaka cezalandırılır. Seçim falan dinlemeyiz. Biz zaten yola devam ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ağır siklet öbürleri tüy siklet. Öbürlerinin işi tamam. Seçim zamanı diye kimseye müsamaha gösteremeyiz. Kirletiyorsa cezalandırırız."