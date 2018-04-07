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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 21:12 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gribal enfeksiyon nedeniyle memleketi Afyonkarahisar'da tedaviye alındı. Bakan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hastaneye kaldırıldı

Perşembe ve Cuma günleri bir dizi temasta ve ziyarette bulunmak için memleketi Afyonkarahisar'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dün rahatsızlığı nedeniyle hiçbir programına katılamadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gribal enfeksiyon şüphesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedaviye alınan Bakan Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Doktorların, Bakan Eroğlu’na dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu belirtilirken, bu nedenle ziyaretçi kabul edilmediği kaydedildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kurban olduğum Allah'ım sen her şeye kadirsin
ALLAH ŞİFA Versin,,,,
Gribal enfeksiyon çok tehlikeli, vatandaş bile hasta olsa hemen yatırılıyor ve tedavi başlıyor, ki bu bakan, bakana da hastane baksın artık
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