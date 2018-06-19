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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın limonatayla zehirlenerek şehit olduğunu söyledi. Eroğlu, "Özal'a yakın bir başbakan müşavirinden dinledim. Onu aslında zehirlediler. Bir yerde limonata içmiş ve içine zehir katmışlar. Hayatını kaybetti. Turgut Özal da şehit oldu. Bana göre şehit oldu" dedi.

ABD senatosunun Türkiye'ye silah satışıyla ilgili getirdiği kısıtlamaya ilişkin olarak da konuşan Eroğlu, "Bizde bir söz var 'kötü komşu ev sahibi yapar.' Biz artık kusura bakmasın kendi silahımızı yapıyoruz, yapacağız. Silahları vermezse, verenlerden alırız. Kendimiz yaparız. Bu bizim hayrımıza" diye konuştu.

Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da bir otelde muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla yakından ilgilenen Bakan Eroğlu'na toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser eşlik etti. Toplantıya Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de konuk olarak katıldı.

"Turgut Özal da şehit oldu"

Muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yatırım ve hizmetlere çok destek verdiğini dile getirdi. Eroğlu, "Özal gerçekten çok büyük düşünen kapasiteye sahipti. Allah rahmet eylesin. Hatta onun sözünü daima hatırlıyorum. Kendisi şunu diyordu; Ya Türkiye niye kalkınamadı. Hatta ben de sorgularım. Türkiye 1'inci Dünya Harbi'nden sonra harp görmedi. 2'nci Dünya Harbi'nde Almanya yakılıp, yıkıldı mı? Ama Almanya şu an dünyada kaçıncı sırada. Sanayisini kurmuş her şeyini kurmuş güçlü bir ülke. Ekonomisi var. Dünyada ilk 6'ya giriyor. Ama Türkiye çok daha ileride olması lazımdı. Ama olamadı. Rahmetli Turgut Özal bununla ilgili teşhisi yapmış. Aynen şöyle söylüyor; Türkiye niye kalkınamadı? Çünkü yabancılar Türkiye üzerinde çok dolaşıyor. Bizdeki üst yöneticileri çok kolay satın alıyor ve yönlendiriyorlar. Türkiye'nin bu derece kalkınmada geç kalmasındaki sebep budur. Ben Özal'a yakın bir başbakan müşavirinden dinledim. Onu aslında zehirlediler. Bir yerde limonata içmiş ve içine zehir katmışlar. Hayatını kaybetti. Turgut Özal da şehit oldu. Bana göre şehit oldu" dedi.

"Bütün canlıları seviyoruz"

Toplantı sonunda Bakan Eroğlu, bir gazetecinin "Son günlerde hayvanlarla ilgili olumsuz haberler alıyoruz. Adalarda faytonlar var, bunlarla ilgili çalışmanız var mı?" sorusunu yanıtladı. Bakanlık olarak gerek yaban hayatı gerekse diğer sokak hayvanları konusunda çok titiz olduklarını söyleyen Bakan Eroğlu, "Hakikaten bizim kültürümüzle bağdaşmayan vahşice hayvanlara eziyet yapılıyor, öldürülüyor. Bunlar doğru değil. Biz bütün canlıları seviyoruz. Dolayısıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın vazifesi bunları takip etmek, cezalandırmak. Son günlerde hayvanlara işkence yapılıyor. Hatta bir aracın arkasında hayvan bağlanıp sürükleniyor. Bunlar gerçekten vahşi şeyler. Bunları tespit edip gerekli cezayı veriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde cezaların daha artırılması için zaten kanun tasarımız hazır. Bu konuda Adalet Bakanımız da bir çalışma yaptı. Kanuni açıdan kanun tasarımız hemen hemen hazır. Bir de adalarda değişik yerlerde faytonlar var. Bu atları aşırı şekilde çalıştırıyor en azından bunları yemlerinin sağlıklı şekilde verilmesi bununla ilgili kriterlerimiz var. Bunları tebliğ ettik. Ayrıca sürekli değil de en azından haftada bir gün istirahat edilmesi, günde belli saat çalıştırılması, onlar da can taşıyor. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini her zaman söyledik" diye konuştu.

"Yaban hayatını da çok sıkı takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuya işaret ettiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle ben Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürüne, ilgili bölge müdürlüklerine talimat verdim, bunları çok sıkı takip edeceğiz. Bir de insanlarda vicdan olması lazım. Neticede bu hayvan diye ölünceye kadar zorlayacak şekilde çalıştırmak da doğru değil. Her canlının bir hakkı vardır. Bu biraz da kanunla olacak değil, eğitim, gönül, vicdan işidir. Bütün herkesi bu konuda hassas davranmaya davet ediyorum. Sadece sokak hayvanları, atlar, faytonlar değil, yaban hayatını da çok sıkı takip ediyoruz ve orada da kış aylarında aç kaldıkları zaman onları besliyoruz yaz aylarında küçük göletler yapıyoruz. Birtakım suyu tedarik edecek 'yalak' tabir edilen bir takım suları oraya koyuyoruz. Susuz, yemsiz bırakmamak için bir çalışma yapıyoruz hatta kış aylarında bazen ulaşılamıyor helikopterle yem atıyoruz. Hayvanın cinsine göre bazen et atıyoruz böylece yaban hayatını da koruyoruz."

"Kötü komşu ev sahibi yapar"

ABD Senatosu'nun Türkiye'ye silah satışına kısıtlama getirmesine ilişkin kararı da değerlendiren Bakan Eroğlu, "Bizde bir söz var 'kötü komşu ev sahibi yapar.' Biz artık kusura bakmasın kendi silahımızı yapıyoruz, yapacağız. Geçmişte hatırlarsanız başka ülkelerden çıkarma gemisi istiyorduk, vermiyorlardı ama ne oldu? 1965 yılından sonra baktık ki Kıbrıs'a çıkarma bile yapamıyoruz, ne yapıldı? 1974 yılına kadar o sürede gerçekten çok muhteşem çıkarma gemileri yaptık. Şimdi insansız hava araçlarını vermiyorlardı, ne oldu? En mükemmelini, şu anda dünyanın en ileri teknolojisini yaptık. Atak helikopterini, şimdi tankların her şeyi tamam. Silahları vermezse verenlerden alırız. Kendimiz yaparız. Bu bizim hayrımıza" diye konuştu.

Bakan Veysel Eroğlu daha sonra Dinar ilçesine hareket etti. Burada Kaymakam Mustafa Şahin ve beraberindekiler tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, seçim otobüsünün üzerinde konuşma yaptı.

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