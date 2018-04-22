Orman yangınına sebep olan 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de ormanlık alanda yaktıkları ateşin başında uyuyan iki kişi yanarak yaralandı.
Mecidiye Mahallesi Ağrı Caddesi yakınında bulunan ormanlık alanda iki kişi iddiaya göre uyuşturucu madde aldı. Isınmak için ateş yakan kişiler bir süre sonra uyuyakaldı. Yaktıkları ateşin etrafa yayılmasıyla başlayan orman yangınında yanarak yaralanan iki kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri orman içindeki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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