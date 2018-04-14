Orman yangınının yaraları sarılıyor

Geçtiğimiz Eylül ayında çıkan orman yangınında zarar gören Sofular Yaylası için yeniden ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Kaymakamlık, Orman Genel Müdürlüğü, Bozüyük Belediyesi, Bozüyük Kent Konseyi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dodurga Belediyesi iş birliği ile “Sofular Yaylası Sizinle Nefes Almaya Başlıyor” sloganı ile düzenlenen fidan dikimi etkinliğine; Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Orman İşletme Şefleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, katılımcılara teşekkür etti. Meydana gelen yangın hakkında bilgiler veren Başkan Bakıcı, "Geçtiğimiz yıl eylül ayında Kütahya’nın Domaniç ilçesinde geniş bir alanda etkisini gösteren yangın, rüzgar ve arazinin sık ormanlar ile kaplı olması nedeniyle hızla ilerleyerek, Bozüyük Kömürsu Yaylası ve Camiliyayla köyü yakınlarına kadar ilerlemişti. 5 gün boyunca Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin katıldığı, yaklaşık olarak bin 500 kişinin görev aldığı yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınabildi. Yaklaşık olarak 500 hektarlık bir alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları 15 gün sürdü. Bozüyük’ü yoğun bir sis, duman ve yanmış ağaç kokusu sararken; bizler gece gündüz burada çalıştık. İtfaiye müdürüm şu anda kendisi aynı zamanda başkan yardımcısıdır, yangının ortasında kalarak ölüm tehlikesi atlattı" dedi.

"Karalama kampanyası yaptılar"

Yangının söndürülmesi için Bozüyük Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan söz eden Başkan Bakıcı, "Belediyemiz itfaiyesi 5 gün söndürme 8 gün soğutma çalışmalarına katıldı. Sadece itfaiyemiz tarafından 19 personel, 4 adet arazöz, 2 adet hizmet aracı, 9 takım temiz hava solunum cihazı ile toplamda 490 ton su kullanıldı. Ayrıca belediyemize ait tüm ekipmanlar kepçe, kamyon ve iş makinelerinin yanı sıra tüm personelimizle birlikte yangınla mücadele ettik. Sadece bununla da kalmadık. Yangın söndürmeye gönüllü katılan vatandaşlarımızı yangın alanına otobüslerimizle taşıdık. Farklı illerden gelen itfaiye araçlarının tamirlerini yaptırdık. Ortalama 10 bin kişilik yiyecek ve içecek temini yapılıp, alana sevkini yaptık. 10 adet çadır kurularak, toplamda 100 kişilik istirahat ve dinlenme alanı oluşturduk. Dinlenme alanına çay makineleri koyup, sıcak çay ve çorba dağıtımı yaptık. AFAD İl Müdürlüğümüzle koordineli olarak bölgeye 20 adet çadır kurularak ortalama 100 kişinin dinlenebileceği çadır kent yaptık. Yatak, yastık, battaniye, nevresim takımı temin ettik. Çadır kente 2 adet jeneratör bırakılarak geceleri aydınlatma sağladık. 7 adet kabinli seyyar tuvalet kurduk ve tuvaletlere gerekli sıvı sabun-tuvalet kağıdı gibi hijyen malzemeleri bıraktık. Ayrıca 3 adet kabinli banyo kurarak, iç çamaşırı, şampuan, çorap gibi kişisel ihtiyaçları 24 saat hazır bulundurduk. Görev yapan personelimizin güvenliği için mont, kafa lambası, yüz maskesi, ikaz yeleği dağıtımı yaptık. Belediye olarak orman yangınıyla mücadele ederken, orada görev yapan arkadaşlarımıza da her türlü desteği sağladık. Biz burada gece gündüz çalışırken birileri de bizlere yardım etmek yerine dedikodu üretmekle meşguldü. ‘Orası imara açılacakmış o yüzden yaktılar, orada rant varmış, o yüzden yaktılar’ yangından sonra otel dikeceklermiş, villa yapacaklarmış gibi çirkin sözlerle karalama kampanyası yaptılar" diye konuştu.