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Ormancılara silvikültür eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:32 | Son Güncelleme

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına yönelik silvikültür eğitimi, uygulamalı olarak verildi.Bölge Müdür Yardımcısı Haşim Kabacık, işletme müdür ve yardımcıları, işletme şefleri, şube mühendisi Murat Özdemir ile orman muhafaza memurlarından 2’şer grup Tarsus, Erdemli, Mut ve Bozyazı’da eğitim aldı.

Ormancılara silvikültür eğitimi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına yönelik silvikültür eğitimi, uygulamalı olarak verildi.
Bölge Müdür Yardımcısı Haşim Kabacık, işletme müdür ve yardımcıları, işletme şefleri, şube mühendisi Murat Özdemir ile orman muhafaza memurlarından 2’şer grup Tarsus, Erdemli, Mut ve Bozyazı’da eğitim aldı. Eğitimlerde başta kızılçam, karaçam ve sedir türünde doğal gençleştirme, yapay gençleştirme, gençlik bakımı, kültür bakımı, sıklık bakımı, budama, ilkaralama bakımı ve ormanların rehabilitasyonları konularında eğitim verildi.
Silvikültür Şube Müdürü Dr. Hakan Keleş tarafından uygulama sahası üzerinde, silvikültürel faaliyetler hakkında her biri için uyulması gereken teknik esas ve usuller, müdahalelerin zamanı ve dozu üzerinde uyarılar yaptı. Keleş, sahaya uygulanacak silvikültürel işlemlerden önce müdahale yapılacak sahanın coğrafi konumu, toprağın, yağışın, topografik yapının, kısacası aktüel bonitetin nasıl tespit edileceğini ve sonrasında ağaçların kök, gövde ve dal büyüme özelliklerini tanımladı.

Ormancılara silvikültür eğitimi

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