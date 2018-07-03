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Ormanda 3 iş arkadaşını öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı yakalandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 21:46 | Son Güncelleme

NOT: Olayda ölenlerden Bayram Küt'ün adı kaynağından alınan bilgi ile Bayram Ali Çolak olarak düzeltildi.

NOT: Olayda ölenlerden Bayram Küt'ün adı kaynağından alınan bilgi ile Bayram Ali Çolak olarak düzeltildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Düzce Gümüşova İlçesi Yeşilyayla Köyü'nde ormanlık alanda Olcay B.'nin tüfekle ateş açması sonucu yaşamlarını kaybeden 3 kişi toprağa verildi. Ölenlerden 38 yaşındaki 1 çocuk babası Erdal Küt'ün cenazesi, yaşadığı Sakarya'nın Hendek ilçesi Akova Mahallesi'ne getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze Akova Camii'ne taşındı. Erdal Küt'ün ailesi ve yakınları tabut başında gözyaşları döktü. Küt, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Akova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayda ölen 25 yaşındaki Bayram Ali Çolak'ın cenazesi yaşadığı Hendek Sivritepe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Talihsiz gencin ailesi, helallik alınması sırasında fenalık geçirdi. Genç yaşta cinayete kurban giden Bayram Ali Çolak'ın cenazesi Sivritepe Camii'ne getirildi. Bayram Ali Çolak'ın yakınları taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Ailesinin 3 çocuğundan biri olan Bayram Ali Çolak, Sivritepe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Hakan Çalışkan ise Gümüşova Yeşilyayla Köyü'nde toprağa verildi.

YAKINLARIYLA VEDALAŞIRKEN AĞLADI

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen Olcay B.'nin yakınlarıyla vedalaşırken ağladığı görüldü. Gözaltına alınan Olcay B.'nin ifadesi alınıyor.

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER-Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya), (DHA)

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