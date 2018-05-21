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Ormanda bu halde yakalandılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'na geçme hazırlığı yaptıkları ileri sürülen, dalgıç kıyafetli, Cezayir uyruklu 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin yanında 2 sörf tahtası, 2 palet ve 2 sırt çantası bulundu.

Ormanda bu halde yakalandılar!

İhbarı değerlendiren Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası Büyükmenderes Deltası Milli Parkı sahilinde, Yunan adalarına kaçış hazırlığında kaçaklar olduğunu belirledi.

Ekipler, dün saat 23.30 sıralarında bölgeye gelip, Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığındaki Cezayir uyruklu A.S. ve L.S.'yi yakaladı. Dalgıç kıyafeti giymiş, belden yukarısı çıplak 2 kişinin yanında 2 sörf tahtası, 2 palet ve 2 sırt çantası bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 kişi, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuşadası Yunanistan Cezayir

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Niye yakalıyoruz anlamıyorum. Bırak gitsinler.
yüzerek geçebileni bırakın kardesim
Gitselerdi ya. Neden yakalıyorsunuz??
Gitselerdi ya. Neden yakalıyorsunuz?
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