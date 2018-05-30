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Ormanda bulunan cesetle ilgili gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:23 | Son Güncelleme

Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulunan Yusuf Işık'ın öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulunan Yusuf Işık (53) cinayetine ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 21 Nisan'da Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ndeki ormanlık alanda, silahla vurulduktan sonra cesedi yakılmış halde bulunan Işık'ın öldürülmesine ilişkin çalışma kapsamında olaya karıştığı öne sürülen bazı kişileri tespit etti.

Ekipler, dün sabah saatlerinde düzenledikleri baskınlarla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

- Olay

Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ndeki ormanlık alanda yanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, üzerinden kimlik çıkan cesedin Yusuf Işık'a ait olduğu belirlenmişti. Cesedin göğüs bölgesinde bir kurşun izi tespit edilmiş, Işık'ın vurulduktan sonra yakıldığı değerlendirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Cinayet Büro Amirliği Sarıyer Yusuf Işık

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