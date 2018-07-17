Ormanda gördüğü ayıyı 'Gel buraya oğlum' diyerek çağırdı

BOLU, (DHA) - BOLU’nun Seben ilçesinde Mürsel Yılmaz isimli bir vatandaş ormanlık alanda karşılaştığı ayıyı cep telefonuyla görüntüledi. Ayı kaçarken, Yılmaz ayıya ''Gel buraya oğlum'' deyip ıslık çalarak geri çağırdıktan sonra yaklaşan ayıdan korkup aracına bindi.
Olay, Seben Uzundere mevkiindeki ormanlık alanda yaşandı. Yıllık iznini geçirmek için İstanbul’dan memleketi Seben'e gelen Mürsel Yılmaz, Uzundere mevkiindeki ormanlık alanda bir ayı ile karşılaştı. Yılmaz, ormanda yiyecek arayan ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Ayı ürküp kaçarken, Yılmaz, ''Gel buraya oğlum'' deyip ıslık çalarak çağırdı. Ayının geri gelmesi üzerine Yılmaz, aracına sığındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ayının görüntüsü
-Ayının korkup uzaklaşması
-Mürsel Yılmaz’ın ayıyı geri çağırması
-Ayı yaklaşınca aracına binmesi
Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
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