Ormanda kalp krizi geçiren kişi öldü

Karabük'ün Eflani ilçesinde torunlarıyla ormana giden ve kaybolduklarını fark ettikleri sırada kalp krizi geçiren kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde torunları Fatih Ulusoy ve Uğur Şenol ile ormanlık alana giden Ahmet Yıldız (65), bir süre sonra aracı bırakarak yola yaya devam etti.

Bir süre ormanda gezen dede ve iki torunu, araçlarına ulaşamayınca kaybolduklarını anladı. Bu sırada Ahmet Yıldız, fenalaşarak yere yığıldı.

Torunlarının cep telefonuyla yardım istediği 112 Acil Servis ekipleri, olay yerine geldiklerinde Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız'ın cesedi Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

