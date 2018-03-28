HABER

Ormanları Terminatör Böcekler Koruyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam kese böceğiyle mücadele kapsamında doğaya üç bin adet calosoma böceği salındı.Antalya’da laboratuvarda üretilen calosoma sycophanta böceği Korkuteli ormanlarında çam kese böceği ile mücadele kapsamında doğaya bırakıldı.

Ormanları Terminatör Böcekler Koruyacak

Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam kese böceğiyle mücadele kapsamında doğaya üç bin adet calosoma böceği salındı.
Antalya’da laboratuvarda üretilen calosoma sycophanta böceği Korkuteli ormanlarında çam kese böceği ile mücadele kapsamında doğaya bırakıldı. Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü, ağaçları yanmış, kurumuş gibi gösteren, kayıplarına neden olan çam keseböceği zararlısına karşı biyolojik mücadeleye başladı. Ormancılar, çam kese böceğine karşı “Terminatör” diye adlandırılan ‘Calosomo sychopanta’ böcekleri ile mücadele ediyor.
Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, laboratuvar ortamında üretilen ve sadece çam kese böceği tırtıllarını yiyerek beslenen üç bin adet yırtıcı böcek Calosoma sychopantayı ormanlara bıraktıklarını söyledi. Güney, Mart- Nisan aylarında kurumuş gibi görüntü veren ağaçların Mayıs ayından itibaren tekrar yeşile bürünmeye başlayacağını kaydetti.
Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, “çam kese böceğine kaşı kimyasal değil biyolojik mücadele yapıyoruz. Orman, ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen bir ekosistemdir. Bu kapsamda yürütülen ormancılık faaliyetlerinde muhteşem bir düzen içerisinde oluşturulmuş olan tüm bu etkenlerin dengesi korumaya çalışılmakta. Yapılan çalışmalarda zararlı olarak bilinen bir türü tamamen yok etmeye çalışılmıyor, o türün nesli tükendiğinde bilinen zararlarının yok edilmesiyle ile bilinmeyen yararlarının da veya denge içindeki rolü de yok olacaktır. Önemli olan kurulmuş olan ekolojik dengenin korumasıdır” dedi.

Ormanları Terminatör Böcekler Koruyacak

Ormanları Terminatör Böcekler Koruyacak

Ormanları Terminatör Böcekler Koruyacak

'Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek''Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek'
Netanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumuNetanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumu
Okuldan kovulan liseli dehşet saçtı!Okuldan kovulan liseli dehşet saçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

7 terörist böyle öldürüldü

7 terörist böyle öldürüldü

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.