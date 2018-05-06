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Ormanlık alanda kaybolan Hollandalı turisti AKUT ekibi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 00:09 | Son Güncelleme

Ormanlık alanda kaybolan Hollandalı turisti AKUT ekibi buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda yürüyüş yaparken kaybolan Hollandalı turist, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekiplerince bulundu.

Hollanda'dan ilçeye tatile gelen Guido Dibbets (50), Ölüdeniz Mahallesi'nden Likya Yolu'nu takip ederek Kayaköy'e doğru yürüyüşe çıktı.

Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda yolunu kaybeden Dibbets, eşini arayarak yardım istedi.

Hollandalı turist, bölgeye yönlendirilen AKUT ekiplerinin yaklaşık iki saatlik arama çalışmasıyla bulundu.

Dibbets, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 kilometre yürüyerek Kayaköy’e ulaşmaya çalışırken kaybolduğunu söyledi.

Dönmek için acele ederken yolu şaşırdığını anlatan Dibbets, "Ölüdeniz’i görmeme rağmen yolu bir türlü bulamadım. Yardım çağrıma cevap verip beni kurtaranlara teşekkür ederim." dedi.

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AKUT Fethiye hollandalı turist Kayıp Muğla

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