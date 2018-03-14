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"Örnek doktorlar" ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, alanlarında gösterdikleri üstün gayret nedeniyle topluma örnek olan hekimleri, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında ödüllendirdi - Bursa'da acil serviste sedyenin üzerinde yaptığı kalp masajıyla Acil Uzmanı Hüseyin Yenice, Ordu'da 5 ilçenin tek çocuk hekimi olan İrem Sofuoğlu ve Ardahan'da doğum yapmak üzere olan eşini ambulansa binmesine izin vermediği kocasını ikna eden Aile Hekimi Volkan Aktemur ödüllerini aldı - Sedye üzerinde kalp masajı yapan Acil Uzmanı Yenice: - "İzlediğimde ben de çok şaşırdım. Yapmam gerekendi ve iyiki de yapmışım. O hastanın ailesiyle bana daha sonra teşekküre gelmesi, ailesinin ağlaması beni daha çok duygulandırdı"

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, alanlarındaki çalışmaları nedeniyle topluma örnek olan hekimler ödüle layık görüldü.

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen programda, 81 ilden gelen çeşitli kademelerde görev yapan 162 sağlık çalışanı, ödüllerini Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın elinden aldı.

Ödül alan hekimler arasında Bursa'da acil servise gelen hastaya sedyeye çıkarak yaptığı kalp masajıyla hayata dönmesini sağlayan Acil Servis Uzmanı Hüseyin Yenice, doğum yapmak üzere olan eşinin ambulansa binmesine izin vermediği kişiyi ikna eden Aile Hekimi Volkan Aktemur ve Ordu'da 5 ilçenin tek çocuk hekimi olarak görev yapan Ayşe İrem Sofuoğlu da yer aldı.

Ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Bursa Devlet Hastanesi Acil Uzmanı Hüseyin Yenice, sedyenin üzerine çıktığı ve kalp masajı yaptığı o anların ani bir refleks olduğunu ifade etti. Hüseyin Yenice, "İzlediğimde ben de çok şaşırdım. Yapmam gerekendi ve iyi ki de yapmışım. O hastanın ailesiyle bana daha sonra teşekküre gelmesi, ailesinin ağlaması beni daha çok duygulandırdı. Hayata geri dönen hastamız, hayatının ikinci baharını yaşadığını ve bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini iletti. Bu bana çok mutluluk verdi. Biz insanın yaşaması için elimizden gelen gayreti yapmaya devam edeceğiz. Mesleğimi seviyorum. İyi ki de doktor olmuşum." dedi.

Hastanın delici kesici bir aletle kalbine çok yakın bir yerden yaralandığını anlatan Yenice, "Bu olay aslında sağlık sistemimizin de ne kadar hızlı olduğunu da gösteriyor. Hasta bıçaklandığında ambulans olay yerine çok hızlı gidiyor ve hastaneye geliyor. Hastaneye geldiğinde biz de hemen müdahale ettik." ifadesini kullandı.

Acil serviste görev yapan doktor Yenice, toplumda geniş yankı uyandıran görüntülerine ilişkin, "Ondan sonra yine kalp masajı yaptık, hastalarımızı yine hayata döndürmeye devam ettik. Daha önce de defalarca yaptığımız şeylerdir. Bir acil uzmanıysanız mutlaka ya sedyenin üzerinde ya da başka bir yerde mutlaka yapmıştır. Değişen çok birşey yok. İyi ki doktorum." dedi.

- Eşinin evde doğum yapmasında ısrar eden kişiyi ikna etti

Ardahan'ın Göle ilçesinde 4 yıldır aile hekimi olarak görev yapan Volkan Aktemur ise doğum sancıları başlayan bir anne adayının eşi tarafından ambulansa bindirilmemesi ve evde doğum yapmasında ısrar etmesi üzerine gece 02.30'da kendi aracıyla köye giderek aileyi ikna etti.

Doktor Aktemur, yaşadığı o anları şöyle anlattı:

"Ardanan'da kış çok uzun sürüyor. Köy yolları kapanıyor, vatandaşın sağlığa ulaşımı zor. Bizler de özellikle birinci basamak hekimleri olarak hastalara, köylerinde, evlerinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Doğum sancıları başlayan gebemiz, hastaneye gitmek için 112 ambulansını çağırmıştı. Eşi buna pek müsade etmiyor, evde doğum yapmasını istiyordu. Gece 02.30'da kendi aracımla köye gittim. Eşiyle konuştuk, kendisini ikna ettik. Ambulansla hastaneye naklini sağlayabildik. Bölgede işimiz çok zor ama il sağlık müdürlüğümüzden çok destek alıyoruz. Kurumun bütün olanaklarını hastalara yardımcı olabilmemiz için bize sağlıyorlar. Ambulansla hastaneye gitmeseydi birtakım komplikasyonlarla karşı karşıya kalabilirdi. Bebeği ya da anneyi kaybedebilirdik. Şükürler olsun, sağlıklı bir doğum gerçekleşti."

- 5 ilçenin tek çocuk hekimi olarak görev yapıyor

Ordu Devlet Hastanesinde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Ayşe İrem Sofuoğlu ise güçlendirilmiş bölge hastanesi konumundaki hastanede, göreve başladığı günden itibaren 5 ilçenin tek çocuk hekimi olarak görev yapıyor.

Sofuoğlu, çocuk uzmanı olarak atandığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde 14 aydır görev yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çevre ilçelerde de çocuk uzmanı olmadığı için 5 tane ilçenin hekimi olarak görev yapıyorum. Tek olduğumuz için gece gündüz nöbet tutuyorum. O nedenle gerçekten çok fedakarlık isteyen ama işimi çok severek yaptığım için memnun olduğum bir görev. Çok mutluyum. Günde 80'in üzerinde hasta bakıyorum. İyi ki doktor olmuşum ve iyi ki çocuk doktoru olmuşum. Ben tıp fakültesine girmeden önce çocuk doktoru olmaya karar vermiştim. Çok mutluyum, iyileşip bana geldiklerinde dünyalar benim oluyor. Resimlerini yapıyorlar bende duvarıma asıyorum. Odam onların resimleriyle dolu."

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14 Mart Tıp Bayramı örnek doktorlar Sağlık Bakanlığı

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