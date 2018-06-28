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Örnek halk otobüsü şoförleri altınla ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:21 | Son Güncelleme

SİVAS'ta güzergah değiştirerek, kolu kırılan bir kıza ve otomobiliyle kaza yapmış anne ve bebeğini hastaneye götüren özel halk otobüsü şoförleri Ömer Taşdemir ile Muhammet Cin, Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından altınla ödüllendirildi.  Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsü ile kolu kırılan çocuğu hastaneye götüren şoför Muhammet Cin ile aracında bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine ulaştıran, ertesi gün de kaza yapan kadın ile bebeğine ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götüren şoför Ömer Taşdemir'in davranışları belediye tarafından da takdirle karşılandı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta güzergah değiştirerek, kolu kırılan bir kıza ve otomobiliyle kaza yapmış anne ve bebeğini hastaneye götüren özel halk otobüsü şoförleri Ömer Taşdemir ile Muhammet Cin, Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından altınla ödüllendirildi.

Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsü ile kolu kırılan çocuğu hastaneye götüren şoför Muhammet Cin ile aracında bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine ulaştıran, ertesi gün de kaza yapan kadın ile bebeğine ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götüren şoför Ömer Taşdemir'in davranışları belediye tarafından da takdirle karşılandı. Belediye Başkanı Sami Aydın her iki şoförü de ödüllendirdi. Belediye başkanlık makamında şoförleri kabul eden Başkan Aydın, "Halk otobüsü şoförlerimizi örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz. Türkiye genelinde toplu taşıma konusunda genellikle olumsuz konular gündeme geliyor. Bu da sistem içerisinde olan işini iyi yapan arkadaşlarımızı üzüyor. Biz olumsuz konularla mücadele ederken örnek davranış sergileyen şoförlerimizi tebrik ediyor, ödüllendiriyoruz. Olumsuz konular olduğu gibi, örnek davranışlar da oluyor. Özellikle son zamanlarda otobüslerin değişimiyle beraber toplu taşımada ciddi bir kalite artışı görüyoruz. Bu çalışan arkadaşlarımıza da yansıyor. İnşallah her geçen gün bu kalite artacaktır. Vatandaşımız her şeyin en iyisini hak ediyor, bu davranış bütün şoförlerimize örnek olsun" diye konuştu.

Başkan Aydın konuşmaların ardından şoförlere çeyrek altın hediye etti.

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