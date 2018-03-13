Örnek Müdür Yardımcısı

Kütahya’nın Çavdarhisar Ortaokulu Müdür Yardımcısı Veysel Başer’in okul bahçesindeki basketbol potalarını, futbol ve voleybol direklerini tamir edip boyaması takdirle karşılandı.

Ders saatleri sonunda yaptığı palanlama ile 1 haftalık çalışma ile önce kırık olan bazı bölümlerin tamirini yapan Müdür Yardımcısı Başer, daha sonra kendi imkanları ile aldığı boyalar ile basketbol potalarını, futbol ve voleybol direklerinin boyama işlerini bitirdi. Öğrencilerin sosyal faaliyetlerden mahrum kalmasını istemediğini belirten Müdür yardımcısı Veysel Başer’in bu çalışması takdirle karşılandı. (YD-EFE)