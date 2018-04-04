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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde anti-Balaka saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Anti-Balaka güçlerinin MINUSCA kampına yönelik saldırısında 1 asker hayatını kaybetti, 11 asker yaralandı - Barış gücü askerleri kamp yakınlarında 4'ü kadın, 4'ü çocuk 21 ceset buldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı silahlı grup Anti-Balaka'nın Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MINUSCA) kampına düzenlediği saldırıda 1 barış gücü askeri yaşamını yitirirken, 11 askerin yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, anti-Balaka üyelerinin Bambari kentinin kuzeydoğusundaki Tagbara'da bulunan MINUSCA kampına düzenlediği saldırıda Moritanya asıllı bir barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini, çıkan çatışmada 11 barış gücü askerinin de yaralandığını belirtti.

Çatışmada, 22 anti-Balaka üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden ve saldırıyı kınayan Dujarric, MINUSCA'nın kampa takviye kuvvet gönderdiğini aktardı.

Dujarric, barış gücü askerlerinin ayrıca kamp civarında yer alan bir kilisenin yakınında 4'ü çocuk, 4'ü kadın 21 ceset bulduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Güvenlik Konseyinin de saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Dujarric, sivil ölümlerinin saldırıyla ilgisi bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.

Orta Afrika Cumhuriyeti, 2013 yılından bu yana Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Şiddet olaylarında binlerce kişi yaşamını yitirirken, yüzbinlerce Orta Afrikalı da yerinden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Anti-balaka MUNISCA Orta Afrika Cumhuriyeti

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