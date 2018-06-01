Orta Afrika Cumhuriyeti'nde savaş suçlularına özel ceza mahkemesi

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde savaş suçlularının yargılaması için meclisin onayıyla özel ceza mahkemesi kuruldu.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Orta Afrika Cumhuriyeti Parlamentosu, savaş suçlularının yargılanması için ceza mahkemesi kurulmasına yönelik tasarıyı kabul etti.

Yasaya göre savaş suçlarını soruşturmak üzere özel ceza mahkemesi kuruldu.

Buna göre 2003’ten bu yana ülkede savaş suçu işlediği iddia edilen kişiler bu mahkemede yargılanacak.

Mahkemede, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yasalarının geçerli olacağı ve suçlu bulunanlara karşı idam cezasının uygulanabileceği kaydedildi.

Ülkede 2003’te etnik ve dini grupları arası şiddet olayları başlamış ve yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı François Bozize’nin 2013'te darbe ile indirilmesinin ardından çatışmalar yeniden başlamıştı.

