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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde şiddet olayları: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

Başkent Bangui'deki Müslüman mahallesinde bir el bombasının patlaması sonrasında çıkan şiddet olaylarında 12 kişi yaşamını yitirdi

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) bir Müslüman mahallesinde el bombasının patlaması sonrasında çıkan şiddet olaylarında 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bangui'de Müslüman mahallesindeki Ali Babolo camisinin imamı, bugün bir el bombasının patladığını söyledi.

Tanıklara göre, Müslüman mahallesini kontrol eden silahlı gruplar ile Katolik mahallesini denetim altında tutan silahlı gruplar arasındaki karşılıklı çatışma sonrası, kimliği bilinmeyen bir kişi el bombalı saldırı düzenledi.

Patlama sonrası taraflar arasında çıkan olaylarda sivillerin de bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Bölgede iş yerleri kepenk kapatırken Birleşmiş Milletler (BM) Barış Misyonu (MINUSCA) olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Aynı bölgede MINUSCA ve yerel ordu birlikleri 8-10 Nisan tarihleri arasında Seleka silahlı grubu lideri ve üyelerine yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 32 OAC vatandaşı ve 2 asker ölmüştü. Birçok ev de operasyonda zarar görmüştü. Ordu yetkilileri, operasyonun Müslümanlara ya da Hristiyanlara yönelik olmadığını belirtirken, BM dahil uluslararası toplum, sivillerin hayatını kaybetmesine büyük tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
bomba OAC şiddet olayları

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