Orta Afrika muhalefetinden Rusya ile askeri işbirliğine tepki

BANGUI (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) muhalif liderlerin, ülkedeki Rus askerlerinin varlığına tepkili oldukları bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Rusya, mart ayından bu yana OAC'taki güvenlik güçlerine askeri eğitim veriyor.

Radikal Dönüşüm ve Devlet Entegrasyonu için Afrika Partisi (PATRIE) lideri ve eski bakanlardan Crepin Mboli Goumba Benderet, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Rusya ile yakınlaşmanın bu zamanda riskli olduğunu söyledi.

Benderet, "Batı devletlerinin Rusya ile gerilim yaşadığı bir dönemde hükümetin Rusya ile işbirliğine gitmesi OAC için tehlikelidir." ifadesini kullandı.

"Net olmamız lazım ya Rusların yanında yer alacağız, ya da Batı'nın önerdiği işbirliğini kabul edeceğiz." diyen Benderet, OAC yönetiminin Rusya ile askeri işbirliğine gitmesinin hükümetin dış politika konusunda vizyon eksikliği yaşadığını gösterdiğini savundu.

Kırsal ve Köylüler Hareketi Başkanı Bida Koyagbele de OAC için Rusya ile askeri işbirliğinin zorunlu bir seçenek olmayacağı yorumunu yaptı.