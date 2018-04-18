Orta Afrika muhalefetinden Rusya ile askeri işbirliğine tepki

BANGUI (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) muhalif liderlerin, ülkedeki Rus askerlerinin varlığına tepkili oldukları bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre Rusya, mart ayından bu yana OAC'taki güvenlik güçlerine askeri eğitim veriyor.
Radikal Dönüşüm ve Devlet Entegrasyonu için Afrika Partisi (PATRIE) lideri ve eski bakanlardan Crepin Mboli Goumba Benderet, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Rusya ile yakınlaşmanın bu zamanda riskli olduğunu söyledi.
Benderet, "Batı devletlerinin Rusya ile gerilim yaşadığı bir dönemde hükümetin Rusya ile işbirliğine gitmesi OAC için tehlikelidir." ifadesini kullandı.
"Net olmamız lazım ya Rusların yanında yer alacağız, ya da Batı'nın önerdiği işbirliğini kabul edeceğiz." diyen Benderet, OAC yönetiminin Rusya ile askeri işbirliğine gitmesinin hükümetin dış politika konusunda vizyon eksikliği yaşadığını gösterdiğini savundu.
Kırsal ve Köylüler Hareketi Başkanı Bida Koyagbele de OAC için Rusya ile askeri işbirliğinin zorunlu bir seçenek olmayacağı yorumunu yaptı.
"Dünyanın ikinci gücü olarak da görülse Rusya ile yakınlaşmak kör olarak hareket ettiğimizi gösterir." değerlendirmesinde bulunan Koyagbele, bu yöndeki politikanın ülkedeki güvenlik sorununa çare olamayacağını ileri sürdü.
- KM5 Müslüman mahallesine operasyon
Rusya ile OAC ordusu arasında yapılan askeri işbirliği gereği, bir grup Rus subayı mart ayından bu yana OAC topraklarında askerlere eğitim veriyor. Geçen hafta başkent Bangui'deki KM5 Müslüman mahallesinde Seleka silahlı grubu lideri ve üyelerine yapıldığı ileri sürülen operasyonda Rus askerleri de yer almıştı.
Ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Misyonu (MINUSCA) ve yerel ordu birliklerinin de görev aldığı operasyonda 17 OAC vatandaşı ve 2 mavi bereli asker hayatını kaybetmişti. Ayrıca birçok ev operasyonda zarar görmüştü. Ordu yetkilileri, operasyonun Müslüman ya da Hristiyanlara yönelik olmadığını belirtse de BM dahil Uluslararası toplum, sivillerin hayatını kaybetmesine büyük tepki göstermişti.
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