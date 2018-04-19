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Orta Afrika'daki BM askerlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 00:02 | Son Güncelleme

Ülkedeki bağımsız kuruluşlar, BM bünyesindeki bir askerin ülkedeki silahlı gruplara askeri mühimmat satmaya çalışırken yakalanması üzerine tepki gösterdi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) BM Barış Misyonu (MINUSCA) bünyesindeki bir askerin ülkedeki silahlı gruplara yasa dışı askeri mühimmat sağladığının ortaya çıkması üzerine ülkede tepkiler büyüyor.

OAC İnsan Hakları Gözlemevinden (OCDH) yapılan açıklamada BM, yasa dışı gruplara savaş mühimmatı sağlayan askerin soruşturmasına duyarsız kalmakla eleştirildi.

OCDH'nin ülkedeki güvenlik durumunu dikkatle takip ettiği belirtilen açıklamada, "Medyada geçtiği gibi eğer BM askerlerinin yasa dışı askeri mühimmat sattığı doğruysa ülkede barış için atılan adımların sağlıksız ilerlediği anlaşılır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun doğru bilgilendirilmesi adına BM'nin soruşturmasının sonuçlanmasını beklemek yerine "davaya ışık tutmak için" şeffaf bir kurulun soruşturmayı ele almasının daha doğru olacağı görüşüne yer verildi.

Öte yandan OCDH'nin söz konusu talebinin etkili olması için Bangui Yüksek Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına dilekçe sunduğuna işaret edildi.

Ülkede, MINUSCA bünyesinde görevli Gabonlu bir asker, binden fazla askeri mühimmatın yer aldığı malzemeleri satmaya çalışırken 13 Nisan'da güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonla yakalanmıştı.

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