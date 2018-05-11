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Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "2005 yılında başlatmış olduğu güvenli kan temini programıyla o günlerde 300 binlerde olan kan bağış sayısı, sizlerin desteği, gönüllülerimizin ve şubelerimizin aktif katkılarıyla bugün 3 milyonlara taşındı" - "Bizim sıkıntılı dönemlerimizden bir tanesi kan bağışı açısından ramazan dönemlerimiz. Her zaman bunu ramazan öncesi gündeme getiriyoruz çünkü kan sürekli bir ihtiyaç" - "Kamu özel ortaklığıyla gerçekleştirilen kan ürünleri fabrikası, bu yıl içerisinde temeli atılarak inşallah inşa edilmeye başlanacak"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "2005 yılında başlatmış olduğu güvenli kan temini programıyla o günlerde 300 binlerde olan kan bağış sayısı sizlerin desteği, gönüllülerimizin ve şubelerimizin aktif katkılarıyla bugün 3 milyonlara taşındı." dedi.

Kınık, Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, merkezin memleketin ihtiyaç duyduğu güvenli kanların işlenmesi ve hastalara şifa bulmasına vesile olacağını belirtti.

Açılan merkezin 15 vilayete hizmet verecek Türkiye'nin 4 merkezinden biri olduğunu ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"2005 yılında başlatmış olduğu güvenli kan temini programıyla o günlerde 300 binlerde olan kan bağış sayısı sizlerin desteği, gönüllülerimizin ve şubelerimizin aktif katkılarıyla beraber bugün 3 milyonlara taşındı. Büyük bir seferberlik halinde sadece sayısal bir büyümeyi değil, kalite anlamında da dünyadaki standardı yakalayan bir kalite büyümesinden de aynı şekilde bahsedebiliriz. ABD'de, İngiltere'de veya dünyanın gelişmiş diğer ülkelerinde kan bankacılığında referans laboratuvarı olarak çalışan bir merkez nasıl çalışıyorsa o tesislerden daha üst seviyede, kalitede, teknolojide çalışan bir merkez. Şunun gibi dünyadaki tesis sayısı parmaklarla sayılıdır. Bu tesislerimiz, kan hastalıklarına, kanla bulaşan mikrobik hastalıkların erken dönemlerinde bile yakalayabilen, hatalarla sıfır hatayla gitmek için bize imkan sağlayan gerçekten çok ileri sistemler."

Kınık, buradaki çalışmalarla 15 kentten gelecek kanların güvenli bir şekilde test edilerek hastaneye, hastalara yönlendirilme imkanı elde edileceğini dile getirdi.

- Ramazan için kan bağışçılarına çağrı

Bugün ülke genelinde yaklaşık 300 noktada Kızılay'ın 3 bin 300 kişilik dev bir kan hizmetleri ordusuyla kan bağışı topladığını dile getiren Kınık, şunları söyledi:

"Yaklaşık bin 300 hastaneye yılda toplanan yaklaşık 2,5 milyon ünite kan, bu sene 3 milyonlara çıkacak inşallah. Bu önemli bir operasyon. Bu operasyonun yazı, kışı, yaz tatili, ramazanı, iftarı sahuru yok. Bizim sıkıntılı dönemlerimizden biri kan bağışı açısından ramazan dönemlerimiz. Her zaman bunu ramazan öncesi gündeme getiriyoruz çünkü kan sürekli bir ihtiyaç. Ramazan veya bayram, pazar, yaz tatili dinlemeksizin hastalarımıza her gün ulaştırmak zorundayız. Bağışçılarımızdan bu dönemde de özellikle iftar ve sahur saatlerine göre ayarlanmış mesai saatlerimizi takip ederek şehirlerin meydanlarında iftarlarını yapıp teravih namazlarını kıldıktan sonra rahat bir şekilde kan bağışlayabileceklerini ifade etmek istiyorum. Ramazan ayında özellikle, düzenli bağışçılarımıza biraz daha bu konuyla ilgili duyarlılık göstermelerini istirham ediyorum."

- "Kan ürünleri milli bir şekilde üretilecek"

Türkiye'deki kan sisteminde yeni birtakım hizmetlerle zenginleşme yaşandığının altını çizen Kınık, bunlardan birinin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi Projesi olduğunu anlattı.

Kök hücre bağışı ve nakli bekleyen hastalar için Sağlık Bakanlığı ile ortak yaptıkları çalışma olduğunu vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:

"Bu konuda yüz güldürücü sonuçlar, 2 bini aşkın bir eşleşme aldık. Yakında, yaklaşık 150-200 bin donasyonumuz kaldı, onları da tamamladığımız zaman milli kapasitemiz, mili ihtiyacımızı karşılayabilecek duruma gelecek. İkinci bir kan yatırımımızda, plazma fraksinasyon yatırımı. Kamu özel ortaklığıyla gerçekleştirilen kan ürünleri fabrikası, bu yıl içerisinde temeli atılarak inşallah inşa edilmeye başlanacak. Kan ürünlerinde yüzde 100 dışa bağımlıyız maalesef. Kkan ürünlerimizi kendi plazmamızdan, kendi insan plazmamızdan üretebileceğimiz kan ürünlerimizi dışarıya para ödeyerek alıyorduk. İnşallah bu projede hayata geçtikten sonra kan ürünleri milli bir şekilde üretilmiş olacak."

Kınık, daha sonra ayrıca Çakmak Caddesi'nde Türk Kızılayı Kan Bağışı Birimi'nin açılışına da katıldı.

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