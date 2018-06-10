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Orta Akdeniz'de 629 kaçak göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Kurtarılan göçmenlerin 123'ü refakatsiz çocuk, 11'i çocuk ve 7'si hamile kadınlardan oluşuyor - İtalya göçmenlerin bulunduğu geminin limanlarına gelmesine izin vermezken, Malta'ya geminin Valletta Limanı'na yanaşmasına izin verilmesi için "acil" bir mektup gönderdi

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin, Orta Akdeniz'de 629 kaçak göçmeni kurtardığı bildirildi.

SOS Mediterranee'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gece boyunca Orta Akdeniz'de yürütülen 6 farklı operasyonda, Aquarius Gemisi 629 kişiyi kurtarmıştır. Bu kişilerin arasında 123 refakatsiz çocuk, 11 çocuk ve 7 hamile kadın bulunmaktadır. Gemi, güvenli bir liman için kuzeye yol alıyor." ifadelerine yer verildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre ise göçmenlerle birlikte uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) mensup personelin de bulunduğu geminin varabilmesi için hala güvenli bir liman belirlenemedi.

Göçmenlerin 229'unu SOS Mediterranee'nin kurtardığı, 400'ünü de İtalyan sahil güvenliği ve civardaki ticari gemilerin kurtarıp Acquarius'a transfer ettiği öğrenildi.

İtalya Acquarius'un ülkedeki herhangi bir limana gelmesine izin vermezken, konuya ilişkin Malta'ya bir mektup gönderildi.

Maltalı yetkililere göçmenlerle ilgili "acil" bir mektup gönderen İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, "629 göçmeni taşıyan Aquarius gemisinin 'en güvenli liman' olan Valletta'ya gelebilmesi için izin verilmesini" talep etti.

Salvini'nin Maltalı yetkililere yazdığı mektuba ilişkin değerlendirmede bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Güney Avrupa Sözcüsü Carlotta Sami, "2018 yılında Akdeniz'de 750'den fazla kişi öldü. Denizdeki insanların hayatını kurtarmak, bütün devletlerin birinci önceliği olarak kalmalı." ifadelerini kullandı.

Malta dün, 126 göçmeni taşıyan "Seefuchs" isimli bir sivil toplum kuruluşu gemisinin limana gelmesine izin vermemişti. Daha sonra İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığının olaya müdahale etmesiyle gemi, İtalya'nın güneyindeki Pozzallo Limanı'na yanaşmıştı.

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