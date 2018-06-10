Orta Akdeniz'de 629 kaçak göçmen kurtarıldı

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin, Orta Akdeniz'de 629 kaçak göçmeni kurtardığı bildirildi.

SOS Mediterranee'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gece boyunca Orta Akdeniz'de yürütülen 6 farklı operasyonda, Aquarius Gemisi 629 kişiyi kurtarmıştır. Bu kişilerin arasında 123 refakatsiz çocuk, 11 çocuk ve 7 hamile kadın bulunmaktadır. Gemi, güvenli bir liman için kuzeye yol alıyor." ifadelerine yer verildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre ise göçmenlerle birlikte uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) mensup personelin de bulunduğu geminin varabilmesi için hala güvenli bir liman belirlenemedi.

Göçmenlerin 229'unu SOS Mediterranee'nin kurtardığı, 400'ünü de İtalyan sahil güvenliği ve civardaki ticari gemilerin kurtarıp Acquarius'a transfer ettiği öğrenildi.

İtalya Acquarius'un ülkedeki herhangi bir limana gelmesine izin vermezken, konuya ilişkin Malta'ya bir mektup gönderildi.

Maltalı yetkililere göçmenlerle ilgili "acil" bir mektup gönderen İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, "629 göçmeni taşıyan Aquarius gemisinin 'en güvenli liman' olan Valletta'ya gelebilmesi için izin verilmesini" talep etti.