Orta Asya ülkeleri cumhurbaşkanlarından Kazakistan'a ziyaret

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Astana'nın başkent ilan edilişinin 20. yılı kutlamaları için Kazakistan'ı ziyaret etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanları Ceenbekov, Mirziyoyev ve Rahman ile EXPO Kongre Merkezi'nde dün açılan Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin (AIFC) tanıtım toplantısına katıldı.
Daha sonra Nazarbayev, Bağımsızlık Sarayı'nda konuk cumhurbaşkanlarına, Astana'nın 20. yılı dolayısıyla bir resepsiyon verdi.
Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın jeostratejik merkezi olan Astana'nın, yeni siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınma modelinin oluşmasını sağladığına işaret ederek, Astana'nın dünya için barış ve uyum merkezine dönüştüğüne dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev ve konuklar, resepsiyonun ardından Kazak Yeli Meydanı'nda Astana'nın başkent ilan edilişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konsere katıldı.
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