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Orta Asya Uluslararası Çevre Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:59 | Son Güncelleme

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Nadir Atacanov: - "Özbekistan, bölge ülkelerini Amuderya ve Sirderya ırmaklarının su kaynaklarının kullanımına ilişkin BM Sözleşmesi'nin hazırlanması konusunda ortak çalışmaları hızlandırmaya çağırıyor"

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Nadir Atacanov, Amuderya ve Sirderya ırmaklarının su kaynaklarının kullanımına ilişkin BM Sözleşmesi'nin hazırlanmasına ilişkin ortak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Özbekistan hükümeti ve Orta Asya Bölgesel Çevre Merkezi (CAREC) tarafından Taşkent'te Orta Asya Uluslararası Çevre Forumu düzenlendi. Bölge ülkeleri, BM ve çevre koruma kuruluşları temsilcilerinin katıldığı forumda, bölgedeki su sorunu ve su kaynaklarının ortak kullanımı konuları ele alındı.

Forumda konuşan Atacanov, küresel ısınmanın devam ettiği bir dönemde Orta Asya bölgesinin su kaynaklarına bağımlılığının daha da arttığını kaydederek, çaba ve bilgi birikimi alanlarında iş birliği olmadan bu zorluklara karşı yeterli cevap geliştirmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Orta Asya'daki tarım arazilerinin yüzde 90’ından fazlasının suni sulandığı bilgisini paylaşan Atacanov, bölgedeki nüfusun yüzde 80'ine tekabül eden 55 milyondan fazla insanın tarım sektöründen geçindiğine ve su sorunundan doğrudan etkilendiğine işaret etti.

Orta Asya'da suyun verimli kullanılması durumunda ekonomik faydanın bölgesel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde beşi civarında olabileceğini vurgulayan Atacanov, "Özbekistan, bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate alarak Amuderya ve Sirderya ırmaklarının su kaynaklarının kullanımına ilişkin BM Sözleşmesinin hazırlanmasına yönelik ortak çalışmaları hızlandırmaya çağırıyor." dedi.

Atacanov, Aral’ın sadece çevre felaketi olmakla birlikte pratik eylem gerektiren çok ciddi ortak sorun olduğuna dikkati çekerek, Aral Gölü sorununa çözüm bulunması için Orta Asya devletleri ve uluslararası çabaların önemini vurguladı.

CAREC İcra Direktörü İskandar Abdullayev de Orta Asya ülkelerinin suyun verimli ve ortak kullanımı konusundaki iş birliği yapması durumunda yıllık 4 milyar dolara kadar ek gelir elde edilebileceğini belirtti.

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