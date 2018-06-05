Özbekistan Başbakan Yardımcısı Nadir Atacanov, Amuderya ve Sirderya ırmaklarının su kaynaklarının kullanımına ilişkin BM Sözleşmesi'nin hazırlanmasına ilişkin ortak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Özbekistan hükümeti ve Orta Asya Bölgesel Çevre Merkezi (CAREC) tarafından Taşkent'te Orta Asya Uluslararası Çevre Forumu düzenlendi. Bölge ülkeleri, BM ve çevre koruma kuruluşları temsilcilerinin katıldığı forumda, bölgedeki su sorunu ve su kaynaklarının ortak kullanımı konuları ele alındı.

Forumda konuşan Atacanov, küresel ısınmanın devam ettiği bir dönemde Orta Asya bölgesinin su kaynaklarına bağımlılığının daha da arttığını kaydederek, çaba ve bilgi birikimi alanlarında iş birliği olmadan bu zorluklara karşı yeterli cevap geliştirmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Orta Asya'daki tarım arazilerinin yüzde 90’ından fazlasının suni sulandığı bilgisini paylaşan Atacanov, bölgedeki nüfusun yüzde 80'ine tekabül eden 55 milyondan fazla insanın tarım sektöründen geçindiğine ve su sorunundan doğrudan etkilendiğine işaret etti.