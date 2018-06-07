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Orta Avrupa filmleri Ankaralı sinemaseverlerle buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 21:38 | Son Güncelleme

Orta Avrupa filmleri Ankaralı sinemaseverlerle buluşuyor

Vişegrad-Türk Kültür Festivali kapsamında Orta Avrupa Filmleri Festivali Ankara'da başladı.

Büyülü Fener Sinemaları ve Vişegrad Grubu Yurttaşları Dernekleri tarafından düzenlenen festivalin açılışına, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka'nın yanısıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss, burada yaptığı konuşmada, festivale katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Macaristan'ın Vişegrad Dörtlüsünün (Slovakya, Çekya, Macaristan, Polonya) bir ay sürecek dönem başkanlığı süresince, Vişegrad iş birliğinin daha görünür kılınmasını amaçlayan etkinlikler düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Macaristan'ın dönem başkanlığı mottosu "Vişegrad Dörtlüsü Birleştirir"in bu amaçlarını yansıttığını ve bu amaçlardan birinin de söz konusu 4 ülke ile diğer milletler arasında bağ kurmak olduğunu vurgulayan Kiss, "Bunun ışığında, kamu diplomasisi, gönüllü kişi ve kuruluşlar, bizlerle Türk dostlarımız arasındaki bağları güçlendirmekte önemli rol üstleniyorlar." dedi.

Açılış töreni, Oscar ödüllü Çekoslovakyalı yönetmen Miloş Farman'ın "Hair" isimli filminin gösterimi ile devam etti.

Festival 10 Haziran'a kadar Büyülü Fener Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Vişegrad

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