"Orta Doğu'da barış için Türk beyni gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Lübnan Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Marwan Hamadeh, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan olan küçük bir ülkeden geliyorum. Hepimiz bir arada yaşadık. Orta Doğu'da, Filistin'de ve Suriye'de barış için bir Türk beyni gerekiyor." dedi.

Üsküdar Üniversitesi, dünyadaki eğitim faaliyetleri ve bilimsel çalışmaların gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı Lübnan Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Marwan Hamadeh ve Somali Milli Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Abdi Dahir Osman'a Bilim Ödülü verdi.

Ödül töreninde konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Orta Doğu'da yüzyıllardır beraber yaşayan toplumların bir arada hareket etme konusunda problemleri bulunduğunu ifade ederek, üniversite olarak kültür diplomasisini önemsediklerini söyledi.

Geçen günlerde yapılan seçimle Türkiye'nin dış politikasını onayladığını vurgulayan Tarhan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki dünyadaki temsiliyet çalışmalarımız toplum tarafından da onaylandı. Türkiye toplumunun demokratik olgunluğunu vurgulamak istiyorum. Demokrasi ruhu ve kültürü ile İslam dini ve kültürü arasında doku uyuşmazlığı olmadığını düşünenlerdenim. Bu nedenle bunun Türkiye'de oluşması 70-80 yıl aldı. Demokrasi kültürünün Orta Doğu'da ve bütün Doğu toplumlarında da yerleşmesi konusunda üniversite olarak bizlere de görevler düşüyor. Türkiye'deki bu gelişmenin altında yatan eğitim sistemindeki bir uygulamanın olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye'deki sosyolojik altyapının bunda rolü olduğunu düşünüyorum. Üniversite olarak din bilimleri ile pozitif bilimlerin bir arada olduğu Din Bilim Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruyoruz. Bunun radikal dini akımları engelleyeceğini düşünüyoruz. Sadece dini eğitim alanlar radikalleşiyor, sadece seküler eğitim alanlar da benmerkezci ve bencil oluyorlar. Bu nedenle iki eğitimin de bir arada verilmesini önemsiyoruz. Bu konuda da üniversitelerle ortak çalışmalar yapabiliriz."