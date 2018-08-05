Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borabay'ın Uzungöl kadar namı duyulmamış olsa da buradan daha doğal kalmış bir göl olduğunu söyledi.

- "Doğal denge hiçbir şeklide tahrip edilmiyor"

Terzioğlu, doğal dengeyi hiçbir şekilde tahrip etmeden tabiat parkına yatırımların yapıldığına değinerek, şunları söyledi:

"Büyük bir bitki zenginliğine sahip olan bu tabiat parkımız içerisinde 200 taksonu barındırıyor ve 6 endemik bitki türü tespit edilmiştir. Bu büyük bir bitki zenginliği olarak değerlendirilebilir. Tabiat parkımıza ziyaretçilerimizin isteği doğrultusunda doğal dengeyi bozmadan yatırımlar yapmaktayız. Bu yatırımları yaparken tabiatın, doğanın bozulmamasına önem gösteriyoruz. 2003-2017 yılları arasında 2 milyon 800 bin lira gibi bir yatırım yapıldı. Bu sene de 400 bin liralık yatırım yapacağız."

Parka gelen ziyaretçi sayısının gün geçtikçe daha çok arttığına dikkati çeken Terzioğlu, şunları kaydetti:

"2017 yılında 75 bin kişi geldi. Bu yıl da 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Tabiat parkı içerisinde 20 adet kır evimiz var. Burada aynı anda 800 kişi konaklayabilmektedir. Şu an doluluk oranı yüzde 100. Günübirlik ziyaretçilerimiz için de 330 piknik ünitemiz var. Bakıldığı zaman ana yol güzergahına ters olduğu için, belki de daha önce fazla tanıtımı yapılmadığı için, Uzungöl kadar namı duyulmamış olsa da burada da çok güzel bir göl var hatta Uzungöl'den daha doğal kalmış bir göl var. Bunu bu şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ben bütün ziyaretçilerimize bu saklı cenneti gelip görmelerini hatta burada gün geçirmesini tavsiye ediyorum."

Ziyaretçilerden Ertuğrul Çetin ise tabiat parkının bu derece korunmasının ve doğallığının cezbedici olduğunu ifade ederek, "Doğallıktan vazgeçilmemiş, evler betonarme değil, ahşap olması ayrı bir güzel. İnsanların dinlenebileceği, piknik yapabileceği güzel bir alan olmuş." diye konuştu.

