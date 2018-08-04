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ORTA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 09:02 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak takla attı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Ç. şans eseri hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çeşme-Aydın Otoyolu Gaziemir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Balçova'dan Buca yönüne giden Ahmet Ç. idaresindeki 35 AG 1726 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, AKS110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS110 ekipleri hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve şans eseri hafif yaralanan Ahmet Ç.'yi çıkardı. Talihsiz sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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