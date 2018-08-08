HABER

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağış bu gece ve yarın da etkili olacak 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların bu gece ve yarın da etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

ANKARA (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların bu gece ve yarın da etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Açıklamada, "Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden dün yayınlanan uyarılarda Bu sabahtan yarın öğle saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtilmişti. Bugün şu ana kadar bölgede 20 ila 100 mm arasında yağış kaydedildi. Ölçümlere göre bugün en fazla yağış Ordu’da Çaybaşı’da 95, Perşembe’de 78, İkizce’de 66, Ünye ve Fatsa’da 40 mm olarak kaydedildi.

Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun’un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağında doygun olduğu da dikkate alınarak meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riski ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaya devam edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar Karadeniz’in doğusunda denizde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği de beklenmektedir. Özellikle denizci ve Balıkçılarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir."

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Hollanda'dan gelip 08.08.2018'de nikah kıydırdılarHollanda'dan gelip 08.08.2018'de nikah kıydırdılar
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkürCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İlginizi Çekebilir

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!

Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!

Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?

Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?

Korkunç! Bu halde buldular

Korkunç! Bu halde buldular

Küçük kıza bisiklet çarptı, annesi bayıldı

Küçük kıza bisiklet çarptı, annesi bayıldı

Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Kaza yapan araç alev aldı!

Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Kaza yapan araç alev aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.