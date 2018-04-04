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Orta yaşta servet kaybı öldürebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

Orta yaşta servet kaybı öldürebilir

Orta yaşta ve yaşlılıkta servet kaybının, ölüm riskini yüzde 50 artırdığı bildirildi.

Sonuçları JAMA dergisinde yayımlanan araştırma, orta yaşlıların ve yaşlıların, iki yıllık süreçte toplam servetlerinin dörtte üçünü ya da daha fazlasını kaybetmesi halinde, gelecek 20 yıl içinde ölme olasılıklarının yarı yarıya yükseldiğini ortaya koydu.

Northwestern ve Michigan üniversitelerinin yürüttüğü çalışma, ABD'de 2007'den 2010 başına kadar yaşanan ekonomik krizden sonra yapılan, finansal koşulların, depresyon, tansiyon ve diğer sağlık sorunları gibi kısa süreli yan etkilerine dair araştırmalara odaklanıldı.

ABD'de 50 yaş ve üstü 8 binden fazla katılımcının dahil edildiği çalışma çerçevesinde Ulusal Yaşlanma Enstitüsünün Sağlık ve Emeklilik Araştırmasının verileri kullanıldı.

Araştırmada sağlık açısından savunmasız olduğu düşünülen ve birikmişi bulunmayan düşük gelirli orta yaşlılarda da son 20 yılda ölüm riskinin yüzde 67 arttığı gözlendi.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesinde görevli Lindsay Pool, son 20 yılda Amerikalıların dörtte birinin servet şoku yaşadığını belirterek "Yaşam boyu biriktirdiklerinizi kaybetmek, uzun dönemli sağlık üzerinde çok derin etkiye sahip." ifadesini kullandı.

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orta yaş ölüm riski servet kaybı

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