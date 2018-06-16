Ortaca, Köyceğiz ve Fethiye'de tatilci yoğunluğu

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca, Köyceğiz ve Fethiye ilçesine bayram tatilini fırsat bilerek, gelen tatilciler, sahilleri ve mesire alanlarını doldurdu.
Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme plajlarının yanı sıra Fethiye'nin Göcek, Ölüdeniz, Çalış plajları ile Köyceğiz'deki Yuvarlakçay mesire alanı tatilcilerin akınına uğradı. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yakın iller Denizli, Aydın, Manisa, İzmir, Burdur, Isparta'dan Muğla'ya gelen tatilciler, denize girip, güneşlendi. Tatilciler, hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığını ise 22 derece ölçüldüğü Ortaca'da bayramın keyfini çıkardı. Otellerde ise yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Bazı tatilciler ise Dalyan Kanalı'ndaki tekne turlarına katıldı.
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