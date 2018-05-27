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Ortaca'da 45 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ortaca'da 45 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı işyerlerini su bastı.
Ortaca'da bugün sabah saatlerinde başlayan ve 45 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöpler bazı rögarların tıkanmasına neden oldu. İlçenin işlek caddelerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler, suyla dolu yollarda güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Belediye ekipleri rögarları açmak için uzun uğraş verirken, dükkanlarına yağmur suyu giren esnaf ise faraş ve çekçek yardımıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Ortaca'da 45 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkilediOrtaca'da 45 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkilediOrtaca'da 45 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkilediOrtaca'da 45 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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