Ortaca’da “8 Kadın 8 Hikaye” etkinliği

Ortaca’da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında farklı alanlarda çalışan 8 kadının hayat ve iş hikayelerinin yer aldığı “8 Kadın 8 Hikaye” programı düzenlendi.
Ortaca Kent Konseyi tarafından organize edilen etkinlik Kent Konseyi Toplantı Salonunda yapıldı.
Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Yüksek Arkeolog Nilgün Türk, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada farklı alanlarda başarılı olmuş 8 kadının hayat hikayelerini aktarmak istediklerini belirterek; “Hayatın farklı alanlarında, farklı mücadeleler ortaya koyan Kadınlarımız hikayelerini bizlerle paylaştı. Tüm mücadeleyi bırakmayan, Bir, Birlik olmanın gücüne inanan dostlarımızla bir araya geldik. Rol model olabilecek başarılı kadınlarımızın hayatları ve işleri hakkında bilgiler aldık. Tüm katılımcılara teşekkür ederim.” dedi.
Programa konuşmacı olarak, siyasetçi Zuhal Hatice Arslan, emekli öğretmen Beste Özerdemli
özel anne Birgül Ertuğrul Yıldırım, iş kadını Melike Atıcı, psikolog Semra Aksuyek, eğitimci Ayşe Suna Sözgen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi Sevgi Kirak, öğrenci Cennet Çelikbaş.
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