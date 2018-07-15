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Ortaca'da ormanlık alanda yangın (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 08:57 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI  Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi. Çelik yaptığı açıklamada, "Dereköy'de başlayan orman yangınına saat 15.50'de ilk müdahale yapıldı. 3 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 uçak 8 helikopter, 3 dozer, 17 teknik personel, 10 memur ve 115 işçi söndürme çalışmalarına katıldı. Çıkan orman yangını yanan sahadaki fiziki şartların yangına müdahaleyi zorlaştırmasına rağmen 5 hektar alanda saat 21:30 itibariyle kısmen kontrol altına alınmış olup yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen orman yangınının çıkış sebebi teşkilatımız ve kolluk kuvvetlerince araştırılmaktadır" dedi.

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