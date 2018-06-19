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Ortaca'da sanağak yağmur

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 19:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Ortaca'da sanağak yağmur

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Ortaca'da bugün saat 17.30'da aniden başlayan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 30 dakika süren yağmur sırasında vatandaşlar saçak altına sığındı ya da poşetlere sarılarak korunmaya çalıştı. Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Bir süre sonra yağmur etkisini yitirirken, kentte hayat normale dönmeye başladı.

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