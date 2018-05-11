Ortaca'da yağmur ve dolu

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, yağmurun ardından etkili olan dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Ortaca'da, saat 09.30'dan itibaren aralıklarla süren yağmur sonrası dolu yağdı. Ortaca ve çevresinde etkili olan dolu nedeniyle ilçe sakinleri zor anlar yaşadı. Aniden bastıran yağmur ve doludan korunmak isteyenler, saçak altlarına, dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı. İlçede dolu sona ererken, yağmurun gün boyu aralıklarla etkili olacağı belirtildi.
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