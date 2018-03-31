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Ortaca’nın gururu oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 08:28 | Son Güncelleme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 12.

Ortaca’nın gururu oldular

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması’na katılan Ortaca Ortaokulu öğrencileri “Altın Denklem Sistemleri” adlı proje ile matematik dalında Ege bölgesi birincisi oldu.
TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması 26-28 Mart tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Konferans Salonu ve Fuaye Alanı’nda yapıldı. Yarışmaya matematik öğretmeni Ferat Önal’ın danışmanlığında katılan Ortaca Ortaokulu öğrencileri Kemal Efe Yaşar ve Sualp Savaş “Altın Denklem Sistemleri” adlı proje ile matematik dalında birinciliği elde etti.
Ege bölgesi birinciliği elde eden öğrenciler ve danışman öğretmen, yarışmanın ardından Okul Müdürü Ali Hoplar ile birlikte Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan’ı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Kaymakam Erdoğan öğretmen ve öğrencileri başarısından dolayı tebrik ederek, Türkiye finallerinde bölgeyi temsil edecek olmalarından mutluluk duyduğunu belirtti.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ekrem Gürhan ve Bayram Topçu da öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Öğrencilerden Sualp Savaş, projenin amacı ile ilgili yaptığı açıklamada; “Doğrusal denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulduktan sonra xy sıralı ikilisindeki x’in y’ye oranının mutlak değerinin hangi koşullar altında altın orana yakın olup olmadığını bulmaya çalıştık.” diye konuştu.
- “Matematiğe küçük bir katkı”
Kemal Efe Yaşar ise projenin sonucundan bahsederek; “Altın oranı, doğrusal denklem sistemleri ile ilişkilendirdik ve yeni bir tanım ortaya koyduk. Bu tanımında kriterlerini belirleyerek matematiğe küçükte olsa bir katkı sağlamayı düşündük.” dedi. Yarışmaya birinciliğe inanarak katıldıklarını vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti; “Bir devlet okulunun birinci olması da çok önemli bence, zoru başardığımızı söyleyebilirim. Şimdi de Kayseri’ye gideceğiz. Umarım Türkiye finalinden de iyi bir sonuçla döneceğiz.”
Öğrenciler, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Kayseri’de yapılması planlanan TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali’nde Ege bölgesini temsil edecek.

Ortaca’nın gururu oldular

Ortaca’nın gururu oldular

Ortaca’nın gururu oldular

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