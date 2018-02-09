HABER

Ortadoğu barış süreci

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 04:32 | Son Güncelleme

Filistinli eski Esirler Bakanı Acrami, Ortadoğu barış sürecinin canlandırılması için İsrailli ve Filistinli yetkililer arasında görüşmeler yapıldığını açıkladı

Filistin eski Esirler Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı İsrail Toplumu ile İletişim Komisyonu Başkan Yardımcısı Eşref el-Acrami, Ortadoğu barış sürecinin canlandırılması için İsrailli ve Filistinli yetkililer arasında görüşmeler olduğunu belirtti.

AA muhabirine konuşan Acrami, önceki günlerde İrlanda'nın başkenti Dublin'de barış yanlısı İsrailli gruplarla görüşmeler olduğunu söyledi. Acrami, söz konusu temasların barış sürecinin canlandırılması için İsrail siyasetine baskı uygulayacak bir lobi oluşturma amacı taşıdığını kaydetti.

Acrami, Dublin'deki görüşmelere Filistin tarafından Dini İşler ve İslami İlişkiler Başkanı Danışmanı Mahmud el-Hebbaş, eski bakanlar ve Fetih hareketinden yetkililer ile İsrail tarafından da Parlamento (Knesset) ve solcu İşçi Partisi üyeleri ile barış yanlılarının katıldığını aktardı.

İsraillilere mevcut durumun çok tehlikeli olduğunu, iki devletli çözüm umudunun kaybolması ve siyasi süreçten kaçmanın taraflara zarar vereceğinin anlatılması gerektiğini söyleyen Acrami, bu türden görüşmelerin süreceğini ve yeni İsrailli unsurları da içine alacak şekilde genişletilmesi için çalışılacağını sözlerine ekledi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Son dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyor

Son dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyor

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

ABD saldırının detaylarını açıkladı

ABD saldırının detaylarını açıkladı

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çete çökertildi! Gelir-gider defteri bile tutmuşlar....

Çete çökertildi! Gelir-gider defteri bile tutmuşlar....

Günlük burç yorumları 9 Şubat Cuma - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 9 Şubat Cuma - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Bordo Bereliler kritik noktada! 3 köy daha alındı

Bordo Bereliler kritik noktada! 3 köy daha alındı

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da lüks siteye operasyon! Böyle yakalandılar

İstanbul'da lüks siteye operasyon! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.