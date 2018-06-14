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Ortadoğu ülkelerinde de Ramazan bayramı yarın kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 23:50 | Son Güncelleme

Ortadoğu ülkelerinde de Ramazan bayramı yarın kutlanacak

KATAR (AA) - Ortadoğu ülkelerinin neredeyse tamamında da Ramazan Bayramı yarın kutlanacak.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinde hilal görüldüğü için Ramazan Bayramı'nın yarın idrak edileceği açıklandı.

Arap ülkelerindeki dini otoritelerin yayımladığı fetvalar doğrultusunda, Ramazan Bayramı'nın başlangıcını simgeleyen hilalin görülmesi sebebiyle, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Yemen, Filistin, Ürdün, Umman, Mısır, Sudan, Irak, Lübnan, Suriye, Libya, Tunus, Fas ve Cezayir Ramazan Bayramı'nı yarın kutlayacak.

Fetvalarda, bugün son kez oruç tutulacağı yarın bayramın birinci günü olacağı kaydedildi.

- Irak'taki Şii merci Sistani bayram ilan etmedi

Öte yandan Irak'ta Sünni Vakfı, yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacağını duyururken, en yüksek Şii dini merci Ali es-Sistani ise yarını bayram ilan etmedi.

Necef'te bulunan 5 ayrı dini merci yarının Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacağını bildirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de (IKBY) yarın bayramın birinci günü olduğu duyuruldu.

Bazı İslam ülkeleri, hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülmesini esas alıyor bu nedenle Ramazan ayının veya bayramın başlangıç gününde farklılık yaşanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
arap ülkeleri Ortadoğu Ramazan Bayramı

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