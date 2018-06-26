"Ortadoğu ve Güvenlik Diyalogu: Gençlik Perspektifi" konferansı

İSTANBUL (AA) - İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesini kriz merkezinden fırsat denizine dönüştürmede sivil toplumun önemli rol oynadığını söyledi.
İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Uluslararası Politika Çalışmaları Enstitüsü (ISPI) ve Al Sharq Forum iş birliğinde oluşturulan MED Genç Liderler Platformu (Mediterranean Dialogues), İstanbul'da "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde (MENA) Bölgesel Güvenlik Diyalogu: Gençlik Perspektifi" başlıklı konferans düzenledi.
Açılışını Al Sharq Forum Başkanı Wadah Khanfar ve İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Bravo’nun yaptığı programa çok sayıda akademisyen, diplomat, uzman, araştırmacı ve Türkiye’de okuyan uluslararası öğrenciler katıldı.
Konuşmasında bu çağdaki yönetim sistemlerinin iki önemli hassas noktası bulunduğuna değinen Khanfar, şunları kaydetti:
"Bunların ilki uluslararası ilişkilerin milli güvenlik ve çıkara bağlı olması, ikincisi ise toplumlara imtiyazlı olma ve açgözlülük getiren ekonomik sistemdir. Bu durumu değiştirmek için gençlere büyük görev düşmektedir. Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde gençler tarafından hızlı şekilde değiştirilen bu sistem bölgeye daha fazla özgürlük sağlayacaktır."
Başkonsolos Bravo da bölgedeki refahın sağlanması için sivil toplumun önemine değinerek, “Sivil toplum, bölgeyi bir kriz merkezinden bir fırsat denizine dönüştürmede önemli bir rol oynamaktadır.” diye konuştu.
Tunus Parlamento üyesi İmen Ben Muhammed de bölgeye istikrarın gelmesi için bölgedeki temel aktörlerin ortak bir fikir ittifakına varması gerektiğini vurguladı. İmen, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mağrip Arap Birliği gibi bölgedeki diyaloğun artırılması hedefiyle kurulan girişimler önemli ancak bu birlik AB örneğinde deneyimlendiği gibi Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkeler ekonomik ve siyasi iş birliğini öncelik haline getirme konusunda sıkı kararlar almalıdır. Sadece bu şekildeki bir uzlaşma ve kararlılık bölgeye istikrar sağlayabilir."
MED Genç Liderler Platformu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi ile Akdeniz ülkelerindeki siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda gençlerin önüne çıkan yapısal problemlerin tartışıldığı konferans serileri düzenliyor. Platform, bu yıl Tunus, Belçika, Rusya, İspanya ve İngiltere’de de farklı konularıyla konferanslarına devam edecek.
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