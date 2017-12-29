"Ortadoğu'da Son Gelişmeler ve Kudüs" konferansı

KAYSERİ (AA) - Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Medine'den çekilmedik. İstediğin kadar mütareke imzala biz burayı terk etmeyiz. Fahrettin Paşa olayı da o. Fahrettin Paşa, 'Ben burayı terk etmem.' dedi. 'Burayı, bu İngilizlere verip gitmem, bu Araplar daha beter.' dedi. Etrafındaki askerler, 'Biz buradan gitmeyiz.' dediler." dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, Kayseri'de Yeni Ufuklar Derneği tarafından Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi düzenlenen programda "Ortadoğu'da Son Gelişmeler ve Kudüs" konulu konferansa katıldı.

Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından fethedildiği zaman bir daha çıkmamak üzere 1517'ye kadar Müslümanların elinde kaldığını, orayı Memlüklerden alan hükümdarın Yavuz Sultan Selim Han olduğunu anlatan Prof. Dr. Ortaylı, 400 sene sonra da oranın teslim edildiğini, Kudüs'ün 1917 Aralık ayında terk edildiğini ancak savaşın sürdüğünü kaydetti.

Mondros Mütarekesi 1918'de imzalandığı zaman Halep'in kuzeyinde, doğuda Medine'de olduklarına işaret eden Ortaylı, şunları söyledi: