İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Ortadoğu'da son yıllarda yaşanan vahşet ve karmaşayı ülkemize sıçratmak isteyenlerin büyük hain planları var. Ortadoğu'da yıkılmamış tek kale Türkiye. Biliyorlar ki Türkiye'nin içini karıştırırlarsa bölgeyi tamamen ifsat etmiş olacaklar. Aynen 15 Temmuz'da nasıl bu ülkenin geleceğine sahip çıktıysak, 24 Haziran da yalnız bu ülkenin değil bu coğrafyanın geleceği için bir beka meselesidir." dedi.

Kaya, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Batman Sason Derneği'ni ziyaret ederek, 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.

Daha sonra bir vatandaşın daveti üzerine ev ziyareti gerçekleştiren Kaya, ardından Mardin Midyatlılar Derneği'nce düzenlenen sahur programına katıldı. Kaya, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilinden destek alan tek siyasi partinin AK Parti olduğunu belirtti.

Doğu ve Güneydoğu halkının AK Parti'yi 15 yıldır yalnız bırakmadığını vurgulayan Kaya, ''15 yıldır ülkemizi nereden nereye getirdik en güzel şahitleri sizlersiniz. Evlatlarımıza da anlatacak olan sizlersiniz. Benim Kürt kardeşlerim 15 yıl önce neredeydi bugün ne haklara sahipler biliyorsunuz. Demokrasimizi güçlendirdik ve özgürlüklerin önünü açtık. 81 ilimize eşit ve adil bir şekilde hizmet götürmek için gece gündüz çalıştık. Birliğimizi beraberliğimizi pekiştirerek bugünlere geldik.'' diye konuştu.