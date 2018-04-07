Ortadoğu’daki savaşlar çiçekçileri vurdu

Ortadoğu’daki savaşlar Yalovalı çiçekçileri de vurdu.

TİGEM arazisi üzerinde 40 ortağı ile ülkenin çiçekçilik sektörü anlamında ilk ve tek kümelenme modelini teşkil eden Yalova Garden A.Ş’de basın toplantısı yapıldı. Burada söz alan Abdullah Okul, yönetim kurulunda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Okul, “2.5 yıldır başkanlık görevini sürdüren Metin Gümüş geçtiğimiz günlerde önemli ameliyatlar geçirdi. Ardından Garden A.Ş’nin başkanlığını bir kez daha bana layık gördüler. Biz de yeni yönetim kurulunu Abdullah Okul, Metin Gümüş, Turan Tuğtekin, Ümit Yalçın ve Erkin Doğancı’dan oluşturduk” dedi.

Yatırım 150 milyon TL’yi buldu

Garden A.Ş. tarafından bölgede yapılan yatırımlara da işaret eden Okul, “Bu arazi TİGEM’den muvakkaten (süreli) kiralandı. Bize burası kiralanırken 38.5 milyon TL’lik bir yatırım yapılması şartı getirilmişti. Ancak gelinen noktada yatırımlarımız 150 milyon TL’yi buldu. İlerleyen süreçte ise bu rakamı 250 milyon TL’ye çıkartacağız. Halen 650 kişiye istihdam sağlayan işletmelerimiz yatırımın 250 milyon TL’ye çıkmasının ardından istihdam edilen personel sayısını da bine çıkartacak” şeklinde konuştu.

“Savaş çiçekçilik sektörünü vurdu”

Ortadoğu’daki savaşlar ve Türki cumhuriyetlerde ki durağanlığın bu bölgelere yapılan çiçek ihracatın ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Okul, “Türkmenistan ve Azerbaycan bizim için çok güzel bir pazardı. Ancak 2016 yılında buralarda yaşanan devalüasyon bizi de etkiledi. O günden beri bir türlü bu pazarda istikrarı yakalayamadık. Alım güçlerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Ortadoğu’da ise savaşlardan dolayı alım düştü. Irak pazarı açılmıştı. Bağdat, Erbil ve Süleymaniye arasındaki sıkıntılardan dolayı mal sattığımız yerlere istikrarlı bir para aktarımı olmadı. Dolayısıyla da burada da pazar çok durağanlaştı. Yani yılın bir ayı mal satsanız bir ayı da satamıyorsunuz. İç pazarda da inşaat sektörü yavaşlayınca bizim işler de yavaşlıyor. Belediyelerdeki değişiklikler de bize yansıyor. Bizim üretim anlamında sıkıntımız yok. Hatta Yalova mevsimlik çiçeğin Türkiye’deki merkezi olmasının yanı sıra birçok türü de bünyesinde bulunduran bir market durumunda. Dolayısıyla bu bizi diğer illerden bir adım öne çıkartıyor” dedi.